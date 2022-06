Calciomercato: la Lazio pensa a Caputo, Deulofeu vicino al Napoli

Il calciomercato sta entrando nel vivo e i club si stanno iniziando a muovere per cercare i rinforzi giusti. Il Mattino riferisce che il Napoli è sempre più vicino a trovare l'accordo con Deulofeu. Il catalano è da mesi nel mirino nella dirigenza azzurra. De Laurentiis può sfruttare gli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo con cui già ha concluso diversi affari in passato: Armero, Allan, Inler e Meret per citarne alcuni. Il patron partenopeo è arrivato ad offrire 15 milioni più bonus per garantirsi le prestazioni dell'esterno offensivo bianconero. La trattativa è in corso e non si può escludere che vada in porto anche a breve termine.