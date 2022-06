Calciomercato: la Salernitana pensa a Pjaca, il Monza tratta Sensi

Il calciomercato comincia a far intravedere qualche colpo in lontananza, con le squadre di Serie A che stanno cercando di rinforzarsi per arrivare preparate all'inizio del campionato, che quest'anno sarà anticipato causa mondiali in Qatar. La Salernitana, come abbiamo riportato più volte nel corso delle ultime settimane, non si dà tregua sul mercato dopo la salvezza conquistata: adesso la squadra di Nicola punta ad un fresco ex Torino, ovvero Marko Pjaca, ancora in uscita dalla Juventus e che non è stato riscattato dalla squadra granata quest'estate. Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, il nome è molto caldo in queste ore e potrebbero esserci dei risvolti a breve.