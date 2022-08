Calciomercato: Ansaldi al Parma, l’Empoli si inserisce su Aramu

Il campionato di Serie A 2022/23 è iniziato ma il calciomercato non si ferma e fino al primo di settembre sarà possibile acquistare nuovi giocatori per le squadre italiane. Ansaldi, svincolato dopo aver terminato il contratto con il Torino, oggi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ha trovato l'accordo con il Parma. I crociati, che militano in Serie B, piazzano un colpo non indifferente per la categoria, prendendo un calciatore dalle indubbie qualità tecniche.