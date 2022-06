Calciomercato: Lucca verso la Salernitana, Lazio forte su Romagnoli

Il calciomercato non si ferma, in queste che sono le ore calde in cui le squadre di Serie A stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delle società che si sta muovendo di più è la Salernitana, reduce da una salvezza storica e per questo in cerca di qualche giocatore che permetta ai campani di vivere una stagione quantomeno più tranquilla. Il nome finito sul taccuino della società è quello di Lorenzo Lucca, attaccante accostato anche al Torino nelle precedenti sessioni di mercato, che potrebbe arrivare dal Pisa, come riparta Il Mattino. L'alternativa potrebbe essere un vecchio volto delle giovanili granata, ovvero Manuel De Luca.