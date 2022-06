Calciomercato: Lyanco può tornare in Italia, rientro in anticipo per Lukaku

Secondo quanto riportato da Tuttosport l'ex difensore del Torino Lyanco potrebbe tornare in Italia. Il centrale brasiliano è passato la scorsa estate al Southampton ma in Premier League non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto. Per questa ragione è possibile che l'ex granata possa tornare a giocare in Serie A. Sulle sue tracce c'è la Sampdoria di Marco Giampaolo, tecnico che ha già allenato Lyanco proprio nel Toro nella prima parte della stagione 2020/21.