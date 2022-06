Calciomercato, Marotta non si nasconde: “Bremer? Ha tutta la nostra attenzione”

L'Inter è sulle tracce di Gleison Bremer. Beppe Marotta questa mattina ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1 in cui l'amministratore delegato nerazzurro ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Questo è un mercato dove è molto più difficile sostituire un attaccante rispetto a un difensore e probabilmente sarà questo il settore in cui dovremo agire. Con Piero Ausilio stiamo pensando a delle alternative valide nel momento in cui dovesse partire un difensore" ha esordito l'ad nerazzurro che poi ha aggiunto: "Bremer? È un giocatore di caratura mondiale e farebbe comodo a tante squadre di vertice, non solo italiane. È un giocatore su cui sono poste tutte le nostre attenzioni". Nei giorni scorsi proprio il difensore brasiliano aveva parlato alla trasmissione televisiva Resenha ESPN della sua volontà di lasciare il Torino per giocare la Champions League: "Sto valutando alcune proposte. Ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione" (QUI le sue dichiarazioni complete). Il Torino chiede 50 milioni di euro per il centrale brasiliano: l'Inter sta aspettando di cedere Milan Skriniar (su di lui è forte il pressing del Paris Saint Germain). Una volta completata questa operazione in uscita, l'Inter si butterebbe subito su Bremer grazie ai soldi ottenuti dalla cessione del difensore slovacco.