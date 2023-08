Calciomercato, Miranchuk finisce fuori rosa all’Atalanta: le ultime

Ritorno di fiamma del Toro?

In tutto questo il Toro è uno spettatore interessato. Al momento non esiste una trattativa per riportare Miranchuk alla corte di Juric, ma la stima del tecnico per il giocatore è nota ed è stata ribadita esplicitamente in più di un'occasione. Allo stesso modo il russo sarebbe molto contento di tornare a vestire la maglia granata. I presupposti per un colpo da ultimi giorni di mercato non mancano e lo status da fuori rosa aiuta inevitabilmente gli acquirenti. E se per Verdi dovesse concretizzarsi la pista Como (Qui le ultime), ecco allora che Miranchuk potrebbe andare a rappresentare l'elemento in grado di portare qualità sulla trequarti.