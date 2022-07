Calciomercato, niente accordo Torino-Inter: serviranno nuovi incontri per Bremer

Nella giornata di giovedì a Milano sono andati in scena diversi incontri per sbloccare la situazione, ma al momento la fumata bianca non è ancora in arrivo. Vagnati e Moretti hanno incontrato l'agente di Bremer ed i vertici dell'Inter, ma non c'è ancora l'accordo sulla valutazione economica del brasiliano e non ci sono dunque le condizioni per dare il via libera ad un trasferimento in nerazzurro. Serviranno dunque nuovi colloqui tra le parti per arrivare alla fumata bianca, mentre l'Inter è impegnata su due fronti. Per un Bremer trattato in entrata c'è uno Skriniar che potrebbe lasciare Milano: i vertici del Psg sono arrivati in Italia per aggiudicarsi lo sloveno, ma anche in questo caso non c'è ancora un accordo tra le parti.