Calciomercato, niente rinnovo per Damascan: l’attaccante lascerà il Toro

Nel contratto del centravanti moldavo è presente una clausola per il rinnovo che però non verrà esercitata

Federico De Milano

Manca sempre meno al 30 giugno, data nella quale scadono i contratti di alcuni giocatori del Torino. Tra questi c'è Vitalie Damascan che può ormai considerare conclusa la sua avventura in granata. L'attaccante moldavo ha passato le ultime due stagioni in Olanda ma non ha convinto il Torino che ora si appresta a salutare il classe 1999.

IL PRESTITO - Damascan nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima nel Fortuna Sittard e poi nel Waalwijk, entrambe squadre olandesi. Quest'ultima annata doveva essere decisiva per lui perché si giocava la permanenza nel Torino dato che nel suo contratto era presente una clausola per il rinnovo. La stagione però non è andata come Damascan avrebbe voluto, 19 presenze nel Waalwijk di cui solo 5 da titolare condite da 2 reti. Se la prima parte di campionato non era stata terribile dato che il centravanti di proprietà del Toro era preso in considerazione e giocava spesso, con l'arrivo dell'anno nuovo però Damascan ha visto ridurre sempre più il suo minutaggio scendendo in campo col contagocce.

IN GRANATA - L'andamento di questa stagione ha convinto il Torino a non esercitare la clausola per il rinnovo del contratto dell'attaccante classe '99 che dal primo luglio sarà libero di scegliere la sua prossima squadra. Termina così l'avventura di Damascan in granata dopo che era arrivato in Italia nel gennaio 2018 dai moldavi dello Sheriff al costo di 1,5 milioni di euro. Con la maglia del Toro la punta moldava ha raccolto una sola presenza in prima squadra ma in Primavera si è tolto delle soddisfazioni riuscendo a collezionare 5 gol in 13 apparizioni in granata e risultando il capocannoniere del Torneo di Viareggio 2018/19.