Calciomercato Torino, Milinkovic-Savic può rinnovare: la situazione

Il portiere serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma potrebbe rinnovare per due o tre stagioni con il club granata

Vanja Milinkovic-Savic può restare al Torino. Il portiere classe 1997 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma potrebbe rinnovare per due o tre stagioni. C’è una trattativa in corso tra l’entourage del portiere e il club granata, che potrebbe inserire il gigante serbo fratello di Sergej nel terzetto di portieri anche per le stagioni a venire. Milinkovic-Savic, acquistato dal Torino nel 2017, ha raccolto sei presenze in A e non è mai riuscito a imporsi come titolare. Il ruolo di dodicesimo sembra però andargli bene e il Torino, in presenza delle giuste condizioni, ha aperto al rinnovo.

PARATE ED ERRORI - Milinkovic-Savic, al di là delle doti fisiche, non è riuscito sin qui a mettere in mostra con continuità quelle doti che indussero Gianluca Petrachi a prelevarlo dal Lechia Danzica quattro stagioni fa. In questo lasso di tempo, Vanja ha avuto diverse esperienze in prestito - Spal, Ascoli, Standard Liegi - in cui non è riuscito a lasciare il segno. Quest’anno, complici prima gli altri e bassi di Sirigu e poi la sua positività al Covid, ha avuto l’opportunità di giocare cinque partite in A e due in Coppa Italia, tra cose buone ma anche un paio di sbavature gravi (tra cui quella costata molto in occasione del gol di Barrow contro il Bologna). Il Torino, tuttavia, sembra aver deciso di investire ancora sul portiere serbo, che per essere un estremo difensore è ancora giovane e può crescere.