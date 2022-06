Calciomercato, non solo Toro: in Serie A tante trattative, pochi trasferimenti

Nella settimana in cui il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti, Ivan Juric aspetta i primi rinforzi per il suo Torino. Le trattative in ballo sono tante, così come le caselle da riempire, ma la casella degli acquisti è ancora ferma sullo zero. Il riscatto di Pellegri dal Monaco è cosa fatta e anche la strada per arrivare a Luis Henrique sembra tracciata, ma di ufficialità - per ora - neanche l'ombra. A ben vedere, però, l'impasse non riguarda soltanto il Torino ma diverse squadre di Serie A, soprattutto le dirette concorrenti dei granata.

È una fase di studio praticamente per tutti, quindi: si richiedono informazioni, si tratta e si limano i primi accordi prima delle ufficialità. Al momento, l'effetto domino a cui assisteremo nelle prossime settimane (e che coinvolgerà anche il Torino, vedi Bremer) non è ancora partito. Se le big stanno per mettere a segno i primi colpi a parametro zero - Pogba e Di Maria alla Juve, Lukaku e Mkhitaryan all'Inter, Origi al Milan - dalla quinta in giù si è mosso poco. La Lazio ha ufficializzato soltanto Marcos Antonio per sostituire Lucas Leiva, la Roma ha preso Matic (sempre a parametro zero), mentre la Fiorentina non ha ancora rimpiazzato una pedina fondamentale come Lucas Torreira. Anche l'Atalanta sbloccherà il mercato in entrata soltanto nei prossimi giorni, con l'ufficialità di Ederson dalla Salernitana, mentre il Verona sta ragionando sulle possibili cessioni e sugli arrivi di Djuric, svincolato ed Henry in prestito oneroso dal Venezia.