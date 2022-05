Calciomercato, per Linetty canale aperto Toro-Samp: e ai granata piace Colley

Il centrocampista polacco desidera tornare in blucerchiato per ritrovare Giampaolo, i granata possono puntare Colley

Federico De Milano

Uno dei giocatori rimasti più ai margini in questa prima stagione di Ivan Juric alla guida del Torino è sicuramente Karol Linetty. Il centrocampista polacco in questa stagione è stato impiegato con il contagocce soprattutto nella seconda metà di campionato. Per questa ragione è davvero difficile che rimanga un altro anno in granata essendo ormai fuori dal progetto del tecnico ex Verona. Non è un mistero che a Karol non dispiacerebbe tornare alla Sampdoria, la squadra che lo ha lanciato nel campionato italiano e nella quale ha vissuto i suoi giorni migliori alla corte di Marco Giampaolo, l'allenatore che lo ha voluto anche al Torino e che salvo sorprese rimarrà sulla panchina blucerchiata anche per la prossima stagione. Ecco allora che potrebbe aprirsi un'interessante scenario di mercato.

LA SITUAZIONE - Il Torino ha preso Linetty dalla Sampdoria nell'agosto del 2020 spendendo 7.5 milioni più 1.5 di eventuali bonus. L'investimento non ha reso per quanto sperato e ora i granata sperano di "cadere in piedi". Si dà il caso che nella rosa blucerchiata ci sia Omar Colley, centrale difensivo che piace ai granata non da oggi: era già stato sondato la scorsa estate, e ora il Torino deve tornare sul mercato per trovare un idoneo sostituto di Gleison Bremer, in procinto di essere ceduto. Colley ha un contratto con la Samp sino al 2025 e un valore di mercato che si avvicina ai dieci milioni. Non è escluso che possa rientrare anche il suo nome nel canale di mercato tra Toro e Samp: la società genovese ha bisogno di cedere per sistemare il bilancio e il gambiano potrebbe essere sacrificato.

IL PROFILO - Colley è un difensore centrale molto forte fisicamente e che sfrutta i suoi 191 centimetri per essere pericoloso anche nel gioco aereo. Ha 29 anni, essendo nato il 24 ottobre 1992, e fa stabilmente parte della Nazionale gambiana. Colley è arrivato in Italia nel 2018. Nell'ultima stagione è stato uno dei punti fermi della retroguardia della Samp sia con D'Aversa che con Giampaolo in panchina. Sono infatti ben 32 le presenze raccolte nel campionato appena concluso. Dal punto di vista fisico offre anche le dovute garanzie avendo saltato solo 6 match quest'anno, due per squalifica e quattro per gli impegni con il suo Gambia nella Coppa d'Africa di gennaio. Il Toro sta muovendo dunque i primi passi per scegliere il miglior sostituito di Bremer e con lo scambio tra Linetty e Colley potrebbe sistemare due situazioni con una sola operazione.