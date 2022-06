Calciomercato: pista Gotze per la Roma, Casale nel mirino delle big

Sono cominciate le trattative di mercato di quest'estate, con le squadre di Serie A che si muovono in maniera forsennata per cercare di migliorare le proprie formazioni, in vista del prossimo campionato. Una delle società che sta cominciando a muovere passi importanti è la Roma, che dopo la vittoria della Conference League sta cercando volti per puntare ancora più in alto. Alla squadra giallorossa è stato proposto il nome di Mario Gotze, "enfant prodige" che decise la finale dei Mondiali del 2014, ad oggi in cerca di un nuovo progetto. Il giocatore ad oggi è del PSV, arriva da una stagione con 12 gol e 11 assist ed ha una clausola rescissoria di soli 5 milioni. Potrebbe essere il sostituto di Mkhitaryan, in partenza verso l'Inter.