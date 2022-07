Calciomercato: Pjaca è la nuova idea della Sampdoria, Pinamonti vicino al Monza

La Sampdoria punta un ex giocatore del Torino. Si tratta di Marko Pjaca che dopo l'ultima stagione giocata con la maglia granata è tornato alla Juventus per fine prestito. L'ala croata però non rimarrà in bianconero e dovrà ancora una volta fare le valigie e trovarsi una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Pjaca è finito nel mirino della Sampdoria che ha bisogno di rinforzare l'attacco da mettere a disposizione di Marco Giampaolo, allenatore anche lui con un passato nel Torino. Per il giocatore di proprietà della Juventus si tratterebbe di un ritorno nella città di Genova dal momento che ha indossato la maglia del Genoa nella stagione 2020/21 prima di arrivare al Toro.