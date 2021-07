Calciomercato, quale futuro per Belotti? In Italia tutto tace e sul rinnovo…

In Italia al momento non sembrano esserci piste percorribili per un addio del Gallo: possibile che ci si affacci sul mercato estero

Federico De Milano

Andrea Belotti è probabilmente il dubbio principale del calciomercato del Torino. Il numero 9 della Nazionale, attualmente impegnato agli Europei, dovrà sciogliere nelle prossime settimane le riserve sul proprio futuro. Il contratto del Gallo ha ancora la scadenza fissata per giugno 2022 motivo per il quale una decisione andrà assolutamente presa al rientro dalle vacanze.

ITALIA - Ad oggi tutte le piste di mercato legate al panorama italiano per Belotti sembrano essere in stallo. Il Milan, che da sempre viene descritto come tra le squadre più interessate al capitano del Toro, è vicinissimo alla chiusura dell'affare Olivier Giroud. La società rossonera ha preferito puntare sul centravanti francese in quanto meno costoso e più esperto di Belotti in vista del ritorno ai gironi di Champions League. Da non dimenticare che in organico c'è sempre Ibrahimovic. La Roma, che ha spesso chiesto informazioni sul 9 granata, dovrà decidere cosa fare del suo capitano Edin Dzeko che però con l'arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa potrebbe anche decidere di restare. Infine l'Atalanta, che sarebbe interessata a Belotti sembra essere al completo in attacco e prima di eseguire movimenti in entrata dovrà cedere almeno uno tra Luis Muriel e Duvan Zapata. In questa fase di calciomercato sembra proprio mancare la pretendente per iniziare una trattativa, almeno per quanto concerne al palcoscenico nostrano.

OPZIONI - Non è da escludere a priori una partenza verso un campionato straniero per Belotti. Ad oggi però non è arrivata nessuna offerta e non si sa se il Gallo e la sua famiglia accetterebbero di allontanarsi dall'Italia ma non è una soluzione da scartare. L'Europeo, che Belotti sta disputando su buoni livelli, ha senza dubbio aiutato a far crescere la fama del centravanti granata anche all'estero. La speranza di tutto il popolo granata è che l'ex Palermo, una volta tornato dalle vacanze, possa essere convinto dal nuovo allenatore Juric che il Toro possa essere la piazza giusta per continuare la sua carriera. Perché ciò avvenga però sarebbe utile allestire una rosa all'altezza di Belotti ed avere un progetto che non porti ad annate grigie come le ultime due. A quel punto il Gallo potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi rinnovo che ad oggi non è affatto scontata ma che sarebbe certamente un ottimo inizio per la programmazione del prossimo campionato.