Calciomercato Serie A: il Napoli lavora per Koulibaly, il Monza piomba su Casale

Poco più di due giorni e il calciomercato si aprirà ufficialmente: tante sono le trattative in corso, tra cessioni, rinnovi e acquisti. Tra questi, molti club italiani stanno facendo le loro considerazioni per la prossima stagione, considerando ingaggi e profili necessari. Tra le trattative principali spunta il Monza sul difensore del Verona, e il Napoli che sta cercando di mantenere Koulibaly in azzurro.