Calciomercato Serie A, il tabellone: Lukaku-Inter è il primo grande colpo

Scatta oggi, venerdì 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato: ecco i primi movimenti e gli obiettivi delle 19 sfidanti del Toro

Redazione Toro News

Si apre ufficialmente oggi, venerdì 1 luglio, la sessione estiva di calciomercato. Il primo grande colpo, per quanto riguarda la Serie A, è il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: il centravanti vestirà nuovamente la maglia nerazzurra dopo l'addio della scorsa estate per 115 milioni di euro. Ecco i movimenti già conclusi da parte delle altre squadre del campionato.

ATALANTA - Gasperini (confermato)

ACQUISTI

Colley (a) e Kovalenko (c) (Spezia fp), Latte Lath (a) (Spal fp), Carnesecchi (p) e Okoli (d) (Cremonese fp), Lovato (d) (Cagliari fp), Piccoli (a) (Genoa fp), Lammers (a) (Eintracht fp), Ruggeri (d) e Zortea (d) (Salernitana fp), Sutalo (d) (Verona fp), Gollini (p) (Tottenham fp)

CESSIONI

Pezzella (d) e Mihaila (a) (Parma fp), Piccoli (a) (Verona p)

OBIETTIVI

Lucumi (d) (Genk), Ilic (c) (Verona), El Shaarawy (a) (Roma), Broja (a) (Chelsea), Pinamonti (a) (Inter), Ederson (c) (Salernitana)

BOLOGNA - Mihajlovic (confermato)

ACQUISTI

Falletti (c) (Ternana fp), Okwonkwo (a) (Cittadella fp), Van Hoojdonk (a) (Heerenveen fp), Denswil (d) (Trabzonspor fp)

CESSIONI

Rojas (c) (Crotone fp), Viola (c) (fine contratto)

OBIETTIVI

Lammers (a) (Atalanta), Thorsby (c) (Sampdoria), Botheim (a) (Krasnodar), Strand Larsen (a) (Groningen), Satriano (a) (Inter), Caldara (d) (Venezia), Ilicic (a) (Atalanta)

CREMONESE - Alvini (nuovo)

ACQUISTI

Vasquez (d) (Genoa), Milanese (c) (Roma), Radu (p) (Inter p)

CESSIONI

Carnesecchi (p) e Okoli (d) (Atalanta fp), Sernicola (d) (Sassuolo), Fagioli (c) e Zanimacchia (c) Juve fp), Gaetano (C) (Napoli fp), Casasola (d) (Lazio fp)

OBIETTIVI

Fagioli (c) (Juventus), Brunori (a) (Juventus), Chiriches (d) (Sassuolo), Lapadula (a) (Benevento), Calafiori (d) (Roma), Milanese (c) (Alessandria)

EMPOLI - Zanetti (nuovo)

ACQUISTI

Perisan (p) (Pordenone), Destro (a) (Genoa)

CESSIONI

Marchizza (d) (Sassuolo fp), Benassi (c) e Zurkowski (c) (Fiorentina fp), Pinamonti (a) (Inter fp), Verre (c) (Samp fp), Cutrone (a) (Wolverhampton), Romagnoli (d) (Parma), Asllani (c) (Inter)

OBIETTIVI

Fagioli (c) (Juventus), Defrel (a) (Sassuolo), Caldara (d) (Milan), Marin (c) (Cagliari), Satriano (a) (Inter p)

FIORENTINA - Italia (confermato)

ACQUISTI

Benassi (c) e Zurkowski (c) (Empoli fp), Kouame (a) (Anderlecht fp), Ranieri (d) (Salernitana fp, Pulgar (c) (Galatasaray fp)

CESSIONI

Odriozola (d) (Real Madrid fp), Piatek (a) (Hertha Berlino fp), Brancolini (p) (Lecce), Torreira (c) (Arsenal fp)

OBIETTIVI

Bellanova (d) (Cagliari), Dodò (d) (Shakhtar), Mor (a) (Celta Vigo), Jovic (a) (Real Madrid), Pinamonti (a) (Inter), Cambiaso (d) (Genoa), Gollini (p) (Atalanta)

INTER - Inzaghi (confermato)

ACQUISTI

Onana (p) (Ajax), Sensi (c) (Sampdoria fp), Stankovic (p) e Oristanio (c) (Volendam fp), Vanheusden (d) (Genoa fp), Salcedo (a) (Spezia fp), Agoume (c) e Satriano (a) (Brest), Dalbert (d) (Cagliari, fp), Lazaro (c) (Benfica), S. Esposito (a) (Basilea fp), Pinamonti (a) (Empoli fp), Pirola (d) (Monza fp), Brazao (p) (Cruzeiro fp), Mkhitaryan (c) (Roma), Asllani (c) (Empoli), Bellanova (d) (Cagliari), Lukaku (a) (Chelsea, p)

CESSIONI

Caicedo (a) (Genoa, fp), Perisic (c) (Tottenham), Ranocchia (d) (Monza), Vecino (c) (svincolato), Satriano (a) (Empoli p), Kolarov (d) (fine carriera), Radu (p) (Cremonese p), Sensi (c) (Monza, p)

OBIETTIVI

Dybala (a) (Juventus)

JUVENTUS - Allegri (confermato)

ACQUISTI

Fagioli (c) (Cremonese fp), Pjaca (a) (Torino fp), Frabotta (d) (Verona fp), Beruatto (d) (Pisa fp), Kastanos (c) Delli Carri (d) e Dragusin (d) (Salernitana fp), Clemenza (c) (Pescara fp), Ihattaren (c) (Ajax fp), Olivieri (a) (Perugia fp), Vrioni (a) (WSG Tirol fp), Gatti (d) (Frosinone fp), Ramsey (c) (Rangers fp)

CESSIONI

Dybala (a) (svincolato), Chiellini (d) (Los Angeles FC), Morata (a) (Atletico Madrid fp), Mandragora (c, , Frabotta (d) (Lecce p)

OBIETTIVI

Pogba (c) (Manchester Utd), Di Maria (c) (Psg), Simeone (a) (Verona), Muriel (a) (Atalanta), Molina (d) (Udinese), Kostic (c) (Eintracht)

LAZIO - Sarri (confermato)

ACQUISTI

D. Anderson (c) (Zwolle fp), Casasola (d) (Monza fp), Cicerelli (c) (Frosinone fp), Kiyine (c) (Venezia fp), Escalante (c) (Alaves fp), Vavro (d) (Copenaghen fp), Muriqi (a) (Maiorca fp), Durmisi (d) (Sparta Rotterdam fp), Marcos Antonio (c) (Shakhtar), Cancellieri (a) Verona

CESSIONI

Strakosha (p) (svincolato), Leiva (c) (svincolato), Luiz Felipe (d) (svincolato), J. Lukaku (d) (svincolato), Adekanye (a) (Go Ahead Eagles), Maistro (c) (Spal)

OBIETTIVI

Romagnoli (d) (Milan), Carnesecchi (p) (Atalanta), Casale (d) (Verona), Ilic (c) (Verona), Caputo (a) (Sampdoria)

LECCE - Baroni (confermato)

ACQUISTI

Vera (d) (America Calì fp), Brancolini (p) (Fiorentina), Ceesay (a) (Zurigo), Frabotta (d) (Juventus p)

CESSIONI

Barreca (d) (Monaco fp), Plizzari (p) (Milan fp), Faragò (d) (Cagliari fp), Colombo (a) (Milan), Coda (a) (Genoa)

OBIETTIVI

Portanova (c) (Genoa), Baselli (c) (svincolato), Thorsteinsson (c) (svincolato), Scuffet (p) (Apoel), Mannone (p) (Monaco)

MILAN - Pioli (confermato)

ACQUISTI

Adli (c) (Bordeaux fp), Plizzari (p) (Lecce fp), Caldara (d) (Venezia fp), Pobega (c) (Torino fp), Colombo (a) (Spal fp), Brescianini (d) (Monza fp), Origi (a) (Liverpool)

CESSIONI

Kessie (c) (Barcellona)

OBIETTIVI

Zaniolo (a ) (Roma), De Ketelaere (a) (Bruges), R. Sanches (c) (Lilla), Lang (a) (Bruges), Draxler(c) (Psg)

MONZA - Stroppa (confermato)

ACQUISTI

Anastasio (d) (Pordenone fp), Diaw (a) (Vicenza fp), Maric (a) (Crotone fp), Bellusci (d) (Ascoli fp), Ranocchia (d) (Inter), Cragno (p) (Cagliari), Carboni (d) (Cagliari), Sensi (c) (Inter, p)

CESSIONI

Pirola (d) (Inter fp), Antov (d) (Cska Sofia fp), Brescianini (d) (Milan fp), Favilli (a) (Genoa fp)

OBIETTIVI

Candreva (c) (Sampdoria), Ounas (a) (Napoli), Joao Pedro (a) (Cagliari), Nandez (c) (Cagliari), Gollini (p) (Atalanta), Miretti (c) (Juventus), Pinamonti (a) (Empoli)

NAPOLI - Spalletti (confermato)

ACQUISTI

Olivera (d) (Getafe), Kvaratskhelia (a) (Dinamo Batumi), Gaetano (c) (Cremonese fp), Contini (p) (Vicenza fp), Zerbin (a) (Frosinone fp)

CESSIONI

Insigne (a) (Toronto), Tuanzebe (d) (Man. United fp), Malcuit (d) (svincolato), Ghoulam (d) (svincolato)

OBIETTIVI

Deulofeu (a) (Udinese), Vicario (p) (Cagliari), Ostigard (d) (Genoa), Broja (a) (Chelsea)

ROMA - Mourinho (confermato)

ACQUISTI

Matic (c) (Manchester United), Kluivert (a) (Nizza fp), Villar (c) (Getafe fp), Calafiori (d) (Genoa fp), Reynolds (d) (Kortrijk fp), Ciervo (a) (Sassuolo fp)

CESSIONI

Maitland-Niles (d) (Arsenal fp), Oliveira (c) (Porto fp), Santon (d) (svincolato), Reynolds (d) (Westerlo), Fuzato (p) (Ibiza)

OBIETTIVI

Isco (c) (Real Madrid), Senesi (d) (Feyenoord), Celik (d) (Lilla), Aouar (c) (Lione), Frattesi (c) (Roma), Sabitzer (c) (Bayern), De Paul (c) (Atl. Madrid), Ronaldo (a) (United), Lenglet (d) (Barcellona)

SALERNITANA - Nicola (confermato)

ACQUISTI

Micai (p) (Reggina fp), Mantovani (d) (Alessandria fp), Cavion (c) (Vicenza fp), Simy (a) (Parma fp), Bogdan (d) (Ternana fp), Lovato (d) (Atalanta), Okoli (d) (Atalanta)

CESSIONI

Ruggeri (d) e Zortea (d) (Atalanta fp), Ranieri (d) (Fiorentina fp), Kastanos (c) Dragusin (d) e Delli Carri (d) (Juventus fp), Bonazzoli (a) (Sampdoria fp), Mousset (a) (Sheffield United fp), Verdi (a) (Torino fp), Ederson (c) (Atalanta), Di Tacchio (c) (Ternana)

OBIETTIVI

Verdi (a) (Torino), Lucca (a) (Pisa), Izzo (d) (Torino), Martino (d) (Talleres), Joao Pedro (a) (Cagliari), Esposito (c) (Spal)

SAMPDORIA - Giampaolo (confermato)

ACQUISTI

Bonazzoli (a) (Salernitana fp), Murillo (d) (Celta Vigo fp), Leris (c) (Brescia fp), De Luca (a) (Perugia fp), La Gumina (a) (Como fp), Depaoli (d) (Verona fp), Torregrossa (a) (Pisa fp), Verre (c) (Empoli fp)

CESSIONI

Sensi (c) (Inter fp), Supryaga (a) (Dinamo Kiev fp), Giovinco (a) (fine contratto)

OBIETTIVI

Tramoni (c) (Cagliari), Dresevic (d) (Heerenveen)

SASSUOLO - Dionisi (confermato)

ACQUISTI

Sernicola (d) (Cremonese fp), Marchizza (d) (Empoli fp), A. Alvarez (a) (Penarol)

CESSIONI

Ciervo (a) (Rom afp), Djuricic (c) e Peluso (d) (fine contratto), Magnanelli (c) (fine carriera), Odgaard (a) (AZ Alkmaar)

OBIETTIVI

Orsolini (a) (Bologna)

SPEZIA - Gotti (nuovo)

ACQUISTI

Vignali (d) (Como fp), Mraz (a) (Slovan Bratislava fp), Holm (d) e Kornvig (c) (Sonderjyske)

CESSIONI

Kovalenko e Colley (c) (Atalanta fp), Bourabia (c) (Sassuolo fp), Manaj (a) (Barcellona fp)

OBIETTIVI

Walace (C) (Udinese)

UDINESE - Sottil (nuovo)

ACQUISTI

Buta (d) (Braga), Ebosele (a) (Derby County), Lovric (c) (Lugano), Bajic (c) (Brescia fp), Vizeu (a) (Yokohama fp), Gonzalez (a) (Valladolid fp)

CESSIONI

Pussetto (a) (Watford fp), Pablo Marì (d) (Arsenal fp), Stryger Larsen (d) (svincolato)

OBIETTIVI

Cistana (d) (Brescia), Rugani (d) (Juventus)

VERONA - Cioffi (nuovo)

ACQUISTI

Stepinski (a) (Aris Limassol fp), Cetin (d) (Kayserispor fp), Chukwuani (c) (Nordsjaelland), Piccoli (a) (Atalanta p), Henry (a) (Venezia)

CESSIONI

Frabotta (d) (Juve fp), Depaoli (d) (Sampdoria fp), Sutalo (d) (Atalanta fp), Cancellieri (a) (Lazio)

OBIETTIVI

F. Ranocchia (c) (Vicenza), Mari (d) (Arsenal), Doig (d) (Hibernian), Strootman (c) (Marsiglia), Djuric (a) (svincolato)