Calciomercato Serie A, il tabellone: Roma che colpo! Preso Wijnaldum

Come si stanno muovendo sul fronte mercato le diciannove sfidanti del Torino nel prossimo torneo di Serie A? Ecco il tabellone aggiornato

Roberto Ugliono

ATALANTA

ACQUISTI

Colley (a) e Kovalenko (c) (Spezia fp), Latte Lath (a) (Spal fp), Carnesecchi (p) e Okoli (d) (Cremonese fp), Lovato (d) (Cagliari fp), Piccoli (a) (Genoa fp), Lammers (a) (Eintracht fp), Ruggeri (d) e Zortea (d) (Salernitana fp), Sutalo (d) (Verona fp), Cambiaghi (a) (Pordenone fp), Ederson (c) (Salernitana), Lookman (a) (Lipsia)

CESSIONI

Pezzella (d) e Mihaila (a) (Parma fp), Piccoli (a) (Verona p), Sutalo (d) (Dinamo Zagabria), Kresic (d) (Rijeka), Kobacki (a) (Arka Gdynia), Gollini (p) (Fiorentina), Lovato (d) (Salernitana), Lammers (a) (Empoli)

OBIETTIVI

Tavares (d) (Arsenal), Parisi (d) (Empoli), Pinamonti (a) (Inter), Bondo (c) (svincolato), Ilic (c) (Verona)

BOLOGNA

ACQUISTI

Lykogiannis (d) (Cagliari svincolato), Falletti (c) (Ternana fp), Okwonkwo (a) (Cittadella fp), Van Hoojdonk (a) (Heerenveen fp), Angeli (d) (Imolese), Denswil (d) (Trabzonspor fp), Ferguson (c) (Aberdeen), Cambiaso (d) (Juventus p )

CESSIONI

Rojas (c) (Crotone fp), Viola (c) (fine contratto), Santander (a) (fine contratto), Binks (d) (Comoi), Hickey (d) (Brentford), Baldursson (d) (NEC Nijmegen), Svanberg (c) (Wolfsburg)

OBIETTIVI

Zurkowski (c) (Fiorentina), Strand Larsen (a) (Groningen), Ilicic (a) (Atalanta), Mayoral (a) (Real Madrid), Shomurodov (a) (Roma)

CREMONESE

ACQUISTI

Vasquez (d) (Genoa), Milanese (c) (Roma), Radu (p) (Inter p), Tenkorang (c) (Campobasso), Chiriches (d) (Sassuolo), Zanimacchia (c) (Juventus p), Sernicola (d) (Sassuolo), Tsadjout (a) (Milan), Ndiaye (d) (Roma), Pickel (c) (Famalicao), Ascacibar (c) (Hertha Berlino, p), Quagliata (d) (Heracles Almelo), Okereke (a) (Bruges)

CESSIONI

Carnesecchi (p) e Okoli (d) (Atalanta fp), Fagioli (c) ( Juve fp), Gaetano (c) (Napoli fp), Casasola (d) (Lazio fp)

OBIETTIVI

Calafiori (d) (Roma), Sernicola (d) (Sassuolo), Zerbin (a) (Napoli), Gaetano (c) (Napoli), Paciencia (a) (Eintracht), Agoumé (c) (Inter), Garces (d) (Colon), Ghoglione (d) (Genoa)

EMPOLI

ACQUISTI

Perisan (p) (Pordenone), Destro (a) (Genoa), Satriano (a) (Inter p), Marin (c) (Cagliari), Ebuehi (d) (Benfica), De Winter (c) (Juve), Luperto (d) (Napoli, p), Lammers (a) (Atalanta)

CESSIONI

Marchizza (d) (Sassuolo fp), Benassi (c) e Zurkowski (c) (Fiorentina fp), Pinamonti (a) (Inter fp), Verre (c) (Samp fp), Cutrone (a) (Wolverhampton), Romagnoli (d) (Parma), Asllani (c) (Inter), Birindelli(d) (Monza), Pirrello (d) (Pordenone)

OBIETTIVI

Zurkovski (c) (Fiorentina), Aramu (c) (Venezia)

FIORENTINA

ACQUISTI

Benassi (c) e Zurkowski (c) (Empoli fp), Kouame (a) (Anderlecht fp), Ranieri (d) (Salernitana fp), Pulgar (c) (Galatasaray fp), Mandragora (c) (Juventus), Gollini (p) (Atalanta), Jovic (a) (Real Madrid), Dodò (d) (Shakhtar)

CESSIONI

Odriozola (d) (Real Madrid fp), Piatek (a) (Hertha Berlino fp), Brancolini (p) (Lecce), Torreira (c) (Arsenal fp), Callejon (a) (fine contratto)

OBIETTIVI

Kumbulla (d) (Roma), Acerbi (d) (Lazio), Kjaer (d) (Milan), Le Normand (d) (Real Sociedad), Caprari (a) (Verona)

INTER

ACQUISTI

Onana (p) (Ajax), Sensi (c) (Sampdoria fp), Stankovic (p) e Oristanio (c) (Volendam fp), Vanheusden (d) (Genoa fp), Salcedo (a) (Spezia fp), Agoume (c) e Satriano (a) (Brest), Dalbert (d) (Cagliari, fp), Lazaro (c) (Benfica), S. Esposito (a) (Basilea fp), Pinamonti (a) (Empoli fp), Pirola (d) (Monza fp), Brazao (p) (Cruzeiro fp), Mkhitaryan (c) (Roma), Asllani (c) (Empoli), Bellanova (d) (Cagliari), Lukaku (a) (Chelsea, p)

CESSIONI

Caicedo (a) (Genoa, fp), Perisic (c) (Tottenham), Ranocchia (d) (Monza), Vecino (c) (svincolato), Satriano (a) (Empoli p), Kolarov (d) (fine carriera), Radu (p) (Cremonese p), Sensi (c) (Monza p), S. Esposito (a) (Anderlecht p), Vidal (c) (Flamengo)

OBIETTIVI

Milenkovic (d) (Fiorentina), Soyuncu (d) (Leicester)

JUVENTUS

ACQUISTI

Fagioli (c) (Cremonese fp), Pjaca (a) (Torino fp), Beruatto (d) (Pisa fp), Kastanos (c) Delli Carri (d) e Dragusin (d) (Salernitana fp), Clemenza (c) (Pescara fp), Olivieri (a) (Perugia fp), Vrioni (a) (WSG Tirol fp), Gatti (d) (Frosinone fp), Ramsey (c) (Rangers fp), Di Maria (c) (Psg), Pogba (c) (Manchester Utd), Rovella(c) (Genoa fp), Bremer (d) (Torino)

CESSIONI

Dybala (a) (svincolato), Chiellini (d) (Los Angeles FC), Morata (a) (Atletico Madrid fp), Mandragora (c) (Fiorentina), Bernardeschi (c) (fc), Frabotta (d) (Lecce p), Ihattaren (c) (Ajax), Zanimacchia (c) (Cremonese, p), De Winter (c) (Empoli, p), Cambiaso (d) (Bologna p), Brunori (a) (Palermo), Chibozo (a) (Amiens), De Ligt (d) (Bayern)

OBIETTIVI

Simeone (a) (Verona), Paredes (c) (Psg), Akanji (d) (Borussia Dortmund), Pau Torres (d) (Valencia), Gabriel (d) (Arsenal)

LAZIO

ACQUISTI

D. Anderson (c) (Zwolle fp), Cicerelli (c) (Frosinone fp), Kiyine (c) (Venezia fp), Escalante (c) (Alaves fp), Durmisi (d) (Sparta Rotterdam fp), Casale (d) (Verona), Marcos Antonio (c) (Shakhtar), Cancellieri (a) Verona, Gila (d) (Real Madrid), Romagnoli (d) (Milan), Maximiano(p) (Granada), Fares(c) (Torino)

CESSIONI

Strakosha (p) (Brentford), Leiva (c) (Gremio), Luiz Felipe (d) (Betis Siviglia), J. Lukaku (d) (svincolato), Adekanye (a) (Go Ahead Eagles), Lombardi (c) (svincolato), Maistro (c) (Spal), Reina (p) (Villarreal), J. Cabral (a) (Sporting Lisbona), Vavro (d) (FC Copenaghen), Muriqi (a) (Maiorca), Casasola (d) (Perugia), Ndrecka (c) (Pro Patria)

OBIETTIVI

Carnesecchi (p) (Atalanta), Provedel (p) (Spezia), Ilic (c) (Verona), Loftus-Cheek (c) (Chelsea), Vecino (c) (svincolato), Mertens (a) (svincolato), Oliver Torres (c) (Siviglia), Emerson Palmieri (d) (Chelsea), Valeri (d) (Cremonese), Varela (c) (Monaco), Terracciano (p) (Fiorentina)

LECCE

ACQUISTI

Vera (d) (America Calì fp), Brancolini (p) (Fiorentina), Ceesay (a) (Zurigo), Frabotta (d) (Juventus p), Colombo (a) (Milan p), Persson (a) (Roma), Baschirotto (d) (Ascoli), Falcone (p) (Sampdoria), Askildsen (c) (Sampdoria), Di Francesco (a) (Spal), Bistrovic (c) (CSKA), Samek (c) (Slavia Praga)

CESSIONI

Barreca (d) (Monaco fp), Plizzari (p) (Milan fp), Faragò (d) (Cagliari fp), Colombo (a) (Milan), Gabriel (p) (svincolato), Coda (a) (Genoa), Lucioni (d) (Frosinone), Ragusa (a) (svincolato), Asensio (a) (svincolato), Gargiulo (c) ( Modena), Simic (d) ( Ascoli)

OBIETTIVI

Ceccaroni (d) (Venezia)

MILAN

ACQUISTI

Adli (c) (Bordeaux fp), Plizzari (p) (Lecce fp), Caldara (d) (Venezia fp), Pobega (c) (Torino fp), Brescianini (d) (Monza fp), Origi (a) (Liverpool), De Ketelaere (a) (Bruges)

CESSIONI

Kessie (c) (Barcellona, fc), Hauge (a) (Eintracht, riscatto), Romagnoli (d) (svincolato), Messias (a) (Crotone, fp), Ibrahimovic (a) (svincolato), Duarte (d) (Basaksehir), Colombo (a) (Lecce p), Castillejo(c) (Valencia d)

OBIETTIVI

De Ketelaere (a) (Bruges), R. Sanches (c) (Lilla), Lang (a) (Bruges), Draxler(c) (Psg), Asensio (a ) (Real Madrid), Diallo (d) (Psg), Kehrer (d) (Psg), Ziyech (a) (Chelsea), Traore (c) (Sassuolo), Douglas Luiz (c) (Aston Villa)

MONZA

ACQUISTI

Anastasio (d) (Pordenone fp), Diaw (a) (Vicenza fp), Maric (a) (Crotone fp), A. Ranocchia (d) (Inter), Cragno (p) (Cagliari), Carboni (d) (Cagliari), Sensi (c) (Inter, p), Pessina (c) (Atalanta), Birindelli (d) (Pisa), Marlon (d) (Shaktar), Sorrentino (p) (Pescara), Caprari (a) (Verona), F. Ranocchia (c) (Juventus)

CESSIONI

Pirola (d) (Inter fp), Antov (d) (Cska Sofia fp), Brescianini (d) (Milan fp), Favilli (a) (Genoa fp), Ramirez (c) (svincolato), Bellusci (d) (Ascoli)

OBIETTIVI

Candreva (c) (Sampdoria), Pinamonti (a) (Empoli), Pereyra (c) (Udinese), Acerbi (d) (Lazio), Villar (c) (Roma), Mayoral(a) (Real Madrid), Mazzocchi (d) (Salernitana)

NAPOLI

ACQUISTI

Olivera (d) (Getafe), Kvaratskhelia (a) (Dinamo Batumi), Gaetano (c) (Cremonese fp), Contini (p) (Vicenza fp), Zerbin (a) (Frosinone fp), Ostigard (d) (Genoa), Kim (d) (Fenerbahce)

CESSIONI

Insigne (a) (Toronto), Tuanzebe (d) (Man. United fp), Malcuit (d) (svincolato), Mertens (c) (svincolato), Ghoulam (d) (svincolato), Ospina (p) (svincolato), Koulibaly (d) (Chelsea)

OBIETTIVI

Deulofeu (a) (Udinese), Sirigu (p) (Genoa), Kostic (c) (Eintracht Francoforte), Kim Min-Jae (d) (Fenerbahce), Acerbi (d) (Lazio), Senesi (d) (Feyenoord), Barak (c) (Verona), Broja (a) (Chelsea), Solbakken (a) (Bodo Klimt)

ROMA

ACQUISTI

Matic (c) (Manchester United), Svilar (p) (Benfica), Celik (d) (Lilla), Kluivert (a) (Nizza fp), Villar (c) (Getafe fp), Calafiori (d) (Genoa fp), Ciervo (a) (Sassuolo fp), Dybala (a) (svincolato), Wijnaldum (c) (PSG)

CESSIONI

Maitland-Niles (d) (Arsenal fp), Under (a) (Marsiglia), Pau Lopez (p) (Marsiglia), Olsen (p) (Aston Villa), Milanese (c) (Cremonese), Oliveira (c) (Porto fp), Santon (d) (svincolato), Reynolds (d) (Westerlo), Fuzato (p) (Ibiza), Ngingi (c) (Hebar)

OBIETTIVI

Saul (c) (Atletico Madrid), Douglas Luis (c) (Aston Villa), Solbakken (a) (Bodo Glimt), Guedes (a) (Valencia), Hincapie (d) (Leverkusen), Lenglet (d) (Barcellona), Belotti (a) (svincolato), Torreira (c) (Arsenal), Ramos (a) (Benfica), Frattesi (c) (Sassuolo), Senesi (d) (Feyenoord), Pasalic (c) (Atalanta), Muriel (a) (Atalanta), Aouar (c) (Lione)

SALERNITANA

ACQUISTI

Micai (p) (Reggina fp), Mantovani (d) (Alessandria fp), Cavion (c) (Vicenza fp), Simy (a) (Parma fp), Iannoni (c) (Ancona fp), Lovato (d) (Atalanta), Botheim (a) (svincolato), Diego Valencia (a) (Club Deportivo Universidad Católica), Bradaric (d) (Lilla), Pirola (d) (Monza), Sambia (d) (svincolato), Bonazzoli (a) (Sampdoria)

CESSIONI

Ruggeri (d) e Zortea (d) (Atalanta fp), Ranieri (d) (Fiorentina fp), Kastanos (c) Dragusin (d) e Delli Carri (d) (Juventus fp), Bonazzoli (a) (Sampdoria fp), Mousset (a) (Sheffield United fp), Verdi (a) (Torino fp), Di Tacchio (c) (Ternana), Perotti (a) (svincolato), Bogdan (d) (Ternana), Ederson (c) (Atalanta), Djuric(a) (fc), Belec(p) (Apoel Nicosia), Gagliolo(d) (Reggina)

OBIETTIVI

Bonazzoli (a) (Sampdoria), Ansaldi (d) (svincolato), Pinamonti (a) (Inter), Yazici (c) (Lilla), Piatek (a) (Herta Berlino), Crnigoj (c) (Venezia), Sia (a) (Villarreal)

SAMPDORIA

ACQUISTI

Bonazzoli (a) (Salernitana fp), Murillo (d) (Celta Vigo fp), Leris (c) (Brescia fp), De Luca (a) (Perugia fp), La Gumina (a) (Como fp), Depaoli (d) (Verona fp), Torregrossa (a) (Pisa fp), Verre (c) (Empoli fp), Leverbe (d) (Pisa)

CESSIONI

Sensi (c) (Inter fp), Supryaga (a) (Dinamo Kiev fp), Giovinco (a) (fine contratto), Magnani (d) (Verona fp), Rincon (c) (Torino, fp), Yoshida (d) (fine contratto), Ekdal (c) (fine contratto), Askildsen (c) (Lecce), Falcone (p) (Lecce), Thorsby (c) (Union Berlino), Bonazzoli (a) (Salernitana)

OBIETTIVI

Villar (c) (Roma), Gabbia (d) (Milan), Escalante (c) (Lazio), Lyanco (d) (Southampton), Pussetto (a) (Udinese), Vanheusden (d) (Inter), Barisic (d) (Rangers), Leo Duarte (d) (Basaksehir), Bove (c) (Roma), Kuscevic (d) (Palmeiras), Leverbe (d) (Pisa), Klimowicz (a) (Stoccarda), Gil (a) (Valencia), Vida (d) (svincolato), Saric (a) (Ascoli), Grassi (c) (Parma)

SASSUOLO

ACQUISTI

Sernicola (d) (Cremonese fp), Marchizza (d) (Empoli fp), A. Alvarez (a) (Penarol), Erlic (d) (Spezia), Moro (a) (Catania, fp), Thorstvedt (c) (Rosenborg)

CESSIONI

Ciervo (a) (Roma fp), Djuricic (c) e Peluso (d) (fine contratto), Magnanelli (c) (fine carriera), Odgaard (a) (AZ Alkmaar), Chiriches (d) (Cremonese), Scamacca (a) (West Ham)

OBIETTIVI

Faet (d) (Reims), Boloca (c) (Frosinone), Lucca (a) (Pisa), Strefezza (a) (Lecce), Busio (c) (Venezia), Bajrami (c) (Empoli), Volpato (a) (Roma)

SPEZIA

ACQUISTI

Vignali (d) (Como fp), Stijepovic (c) (Pistoiese), Mraz (a) (Slovan Bratislava fp), Holm (d) e Kornvig (c) (Sonderjyske), Serpe (d) (Genoa), Ekdal (c) (Sampdoria), Caldara (d) (Milan), Kovalenko (c) (Atalanta), Agudelo (a) (Genoa)

CESSIONI

Kovalenko e Colley (c) (Atalanta fp), Bourabia (c) (Sassuolo fp), Manaj (a) (Barcellona fp)

OBIETTIVI

Walace (C) (Udinese), Nuytinck (d) (Udinese), Linetty (c) (Torino), Verre (c) (Sampdoria)

UDINESE

ACQUISTI

Buta (d) (Braga), Ebosele (a) (Derby County), Lovric (c) (Lugano), Abankwah (d) (St. Patrick Atletic), Guessand (d) (svincolato), Bajic (c) (Brescia fp), Vizeu (a) (Yokohama fp), Gonzalez (a) (Valladolid fp), Bijol (d) (Cska Mosca), Masina (d) (Watford), Nehuen Perez (d) (Atletico Madrid)

CESSIONI

Pussetto (a) (Watford fp), Pablo Marì (d) (Arsenal fp), Stryger Larsen (d) (Trabzonspor), Perez (d) (Atletico Madrid fp), Zeegelaar(d) (fc), Bajic (a) (Giresunspor), Ballarini (c) (Trento), Ianesi (a) (Trento), Molina (d) (Atl. Madrid)

OBIETTIVI

Tisserant (d) (Fenerbahce), Copetti (a) (Racing Avellaneda), Ebosse (d) (Angers)

VERONA

ACQUISTI

Stepinski (a) (Aris Limassol fp), Cetin (d) (Kayserispor fp), Chukwuani (c) (Nordsjaelland), Piccoli (a) (Atalanta p), Henry (a) (Venezia), Djuric (a) (Salernitana), Amione (d) (Reggina fp), Magnani (d) (Sampdoria fp), Ruegg (d) (Lugano fp), Cortinovis (c) (Atalanta)

CESSIONI

Frabotta (d) (Juve fp), Depaoli (d) (Sampdoria fp), Sutalo (d) (Atalanta fp), Cancellieri (a) (Lazio), Bessa (c) (fine contratto), Pandur (p) (Fortuna Sittard), Casale (d) (Lazio)

OBIETTIVI

Strootman (c) (Cagliari), Martegani (c) (San Lorenzo), Maldini (a) (Milan)