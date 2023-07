Calciomercato Serie A, il tabellone: Sergej vola in Arabia, Parisi va a Firenze

Sportiello (p, Milan), Cittadini (d, Monza), Pessina (c, Monza), Lammers (a, Rangers), Bergonzi (d, FeralpiSalò)

BOLOGNA

ACQUISTI

Moro (c, Dinamo Mosca, riscatto), Posch (d, Hoffheneim, riscatto), Van Hooijdonk (a, Heerenveen, fp), Binks (d, Como, fp), Beukema (d, Az Alkmaar), Vignato (c, Empoli, fp), Zirkzee (d, Bayern Monaco, riscatto)

CESSIONI

Cambiaso (d, Juventus, fp), Kyriakopoulos (d, Sassuolo, fp), Medel (c, svincolato), Sansone (c, svincolato), Soriano (c, svincolato), Bardi (c, Reggiana), Kasius (d, AZ Alkmaar), Juwara (a, Vejle)

CAGLIARI

ACQUISTI

Pereiro (a, Nacional, fp), Sulemana (c, Verona), Desogus (a, Pescara, fp), Boccia (d, Turris, fp), Travaglini (d, Olbia, fp), Contini (a Olbia, fp), Jankto (c, Getafe), Scuffet (p, Cluj), Di Pardo (d, Juventus, riscatto)

CESSIONI

Walukiewicz (d, Empoli), Marin (c, Empoli), Falco (a, Stella Rossa, fp), Millico (a, svincolato), Griger (a, Lask, fp), Veroli (d, Catanzaro, fp), Prelec (a, Tirol, p), Bellanova (d, Torino), Cragno (p, Monza)

EMPOLI

ACQUISTI

Walukiewicz (d, Cagliari), La Mantia (a, Spal, fp), Crociata (c, Cittadella, fp), Belardinelli (c, Sud Tirol, fp), Donati (d, Ascoli, fp), Ekong (a, Perugia, fp), Maldini (c, Milan, p), Grassi (c, Parma), Marin (c, Cagliari), Luperto (d, Napoli, riscatto), Caputo (a, Sampdoria, riscatto)

CESSIONI

Stulac (c, Palermo), Akpa Akpro (c, Lazio, fp), Pjaca (a, Juventus, fp), Vicario (p, Tottenham), Destro (a, fc), Cambiaghi (a, Atalanta, fp), Satriano (a, Inter, fp), De Winter (d, Juventus, fp), Ujkani (p, fc), Vignato (c, Bologna, fp), Parisi (d, Fiorentina), Bajrami (c, Sassuolo), Merola (a, Pescara)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria, fp), Benassi (c, Cremonese, fp), Rasmussen (d, Feyenoord, fp), N. Pierozzi (d, Reggina, fp), E. Pierozzi (d. Como, fp), Kokorin (c, Aris Limassol, fp), Munteanu (c, Farul Costanza, fp), Parisi (d, Empoli)

CESSIONI

Saponara (a, svincolato), Venuti (d, svincolato), Sirigu (p, svincolato), Krastev (d, Catanzaro), Bianco (c, Reggiana), Maleh (c, Lecce), Zurkowsi (c, Spezia), Rasmussen (d, Brondby)

FROSINONE

ACQUISTI

Ricci (c, Karagumruk, fp), Kvernadze (a, Kolkheti Poti, p), Brescianini (c, Cosenza), Vettorel (p, Monopoli, fp), Haoudi (c, Turris, fp), Satariano (a, Balzan, fp), Cuni (a, Bayern Monaco), Marchizza (d, Sassuolo), Turati (p, Sassuolo, p), Harroui (c, Sassuolo), Monterisi (d, Lecce), Mazzitelli (c, Monza, riscatto),

CESSIONI

Turati (p, Sassuolo, fp), Ravanelli (d, Cremonese, fp), Lucioni (d, Palermo), Frabotta (d, Juventus, fp), Sampirisi (d, Monza, fp), Kone (c, Torino, fp), Moro (a, Sassuolo. fp), Mulattieri (a, Sassuolo), Loria (p, Pisa, fp), Marcianò (p, svincolato), Cotali (d, Modena), Oliver (c, Atalanta, fp), Rohden (c, svincolato), Bevilacqua (d, svincolato), Boloca (c, Frosinone), Insigne (a, Palermo), Matarese (a, svincolato), Satariano (a, svincolato)

GENOA

ACQUISTI

Cassata (c, Ternana, fp), Besaggio (c, Juventus, fp), Favilli (a, Ternana, fp), Melegoni (c, Standard Liegi, fp), Martin (d, Mainz), Galdames (c, Cremonese, fp), Vasquez (d, Cremonese, fp), Leali (p, Ascoli), Sommariva (p, Pescara, fp), Martinez (p, Lipsia), Puscas (a, Reading, riscatto), Dragusin (d, Juventus, riscatto), Biraschi (d, Fatih Karagumruk, f.p), Vasques ((d, Cremonese, f.p.)

CESSIONI

Criscito (d, svincolato), Haps (d, Venezia, fp), Salcedo (a, Inter, fp), Sturaro (c, svincolato), Aramu (a, Venezia, fp), Vodisek (p,Rogaska), Dragus (a, Standard Liegi, fp), Portanova (c, Reggiana, p), Czyborra (d, Pec Zwolle, p), Buksa (a, Wsg Tirol)

INTER

ACQUISTI

Sensi (c, Monza, fp), Frattesi (c, Sassuolo), Agoumé (c, Troyes, fp), Satriano (a, Empoli, fp), Fabbian (c, Reggina, fp), Lazaro (d, Torino, fp), Radu (p, Auxerr, fp), Bisseck (d, Aarhus), Salcedo (a, Genoa, fp), Colidio (a, Tigres, fp), Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Se. Esposito (a, Bari, fp), Di Gennaro (p, Gubbio), Bisseck (d, Aarhus), Acerbi (d, Lazio, riscatto), Stankovic (p, Volendam, f.p)

CESSIONI

Skriniar (d, Psg), Dalbert (d, svincolato), Gagliardini (c, Monza), Lukaku (a, Chelsea, fp), Bellanova (d, Torino), Dzeko (a, Fenerbahce), D'Ambrosio (d, svincolato), Zanotti (d, San Gallo, p), Handanovic (p, svincolato), Brozovic (c, Al Nassr), Mulattieri (a, Sassuolo), V. Carboni (c, Monza), Pinamonti (a, Sassuolo), Cordaz (p, Al Nassr), Pirola (d, Salernitana), Pompetti (c, Catanzaro), Satriano (a, Brest), Vanheusden (d, Standard Liegi)

JUVENTUS

ACQUISTI

Cambiaso (d, Bologna, fp), L. Pellegrini (d, Lazio, fp), Frabotta (d, Frosinone, fp), Arthur (c, Liverpool, fp), McKennie (c, Leeds, fp), Zakaria (c, Chelsea, fp), Rovella (c, Monza, fp), Ranocchia (c, Monza, fp), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana, fp), Weah (c, Lilla), De Winter (d, Empoli, fp), Aké (a, Diijon, fp), Pjaca (a, Empoli, fp)

CESSIONI

Cuadrado (d, svincolato), Paredes (c, Paris Saint-Germain, fp), Di Maria (a, Benfica), Dragusin (d, Genoa), Di Pardo (d, Cagliari), Kulusevski (c, Tottenham)

LAZIO

ACQUISTI

Akpa Akpro (c, Empoli, fp), Moro (a. Real Oviedo, fp), Jony (c, Gijon, fp), Kamenovic (d, Sparta Praga, fp), A. Anderson (c, San Paolo, fp), Lombardi (a, Triestina, fp), A. Rossi (a, Monterosi, fp), Marino (c, Fidelis Andria, fp), Furlanetto (p, Renate, fp), Cancellieri (a, Verona, riscatto)

CESSIONI

Radu (d, svincolato), Durmisi (d, svincolato), L. Pellegrini (d, Juventus, fp), Romero (a, Milan), Escalante (c, Cadice), Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal)

LECCE

ACQUISTI

Almqvist (a, Rostov, p), Monterisi (d, Frosinone, fp), Rodriguez (a, Brescia, fp), Bjorkengren (a, Brescia, fp), Listkowski (a, Brescia, fp), Pierno (d, Virtus Francavilla, fp), Venuti (d, Fiorentina), Maleh (c, Fiorentina, riscatto), Pongracic (d, Wolfsburg, riscatto)

CESSIONI

Falcone (p, Sampdoria, fp), Umtiti (d, Barcellona, fp), Colombo (a, Milan), Oudin (a, Bordeaux, fp), Pezzella (d, Parma, fp), Askildsen (c, Sampdoria, fp), Tuia (d, svincolato), Ceccaroni (d, Palermo), Cassandro (d, Como), Monterisi (d, Frosinone)

MILAN

ACQUISTI

Sportiello (p, Atalanta), Colombo (a, Lecce), Romero (a, Lazio), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Maldini (c, Spezia, fp), Nasti (a, Cosenza, fp), Lazetic (a, Altach, fp), Caldara (d, Spezia, fp), Pulisic (a, Chelsea), Raveyre (p, Saint-Etienne)

CESSIONI

Tatarusanu (p, svincolato), Dest (d, Barcellona, fp), Bakayoko (c, Chelsea, fp), Diaz (c, Real Madrid, fp), Vranckx (c, Wolfsburg, fp), Ibrahimovic (a, ritiro), Tonali (c, Newcastle), Maldini (c, Empoli, p), Brescianini (c, Frosinone)

MONZA

Sampirisi (d, Frosinone, fp), Carboni (c, Inter, p), Bettella (d, Palermo, fp), Anastasio (d, Pro Vercelli, fp), P. Pereira (d, Alanyaspor, fp), Bondo (c, Reggina, fp), Gagliardini (c, Inter), Diaw (a, Modena, fp), Cittadini (d, Modena, p), Fernandes (a, Andrézieux Bouthéon), Pessina (c, Atalanta, riscatto) , Petagna (a, Napoli, riscatto), Cragno (p, Cagliari, riscatto), Pablo Marì (d, Arsenal, riscatto), Caprari (a, Hellas Verona, riscatto), Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Marrone (d, svincolato), Marlon (d, Shakhtar Donetsk, fp), Rovella (c, Juventus, fp), Sensi (c, Inter, fp), Ranocchia (c, Juventus, fp), Gytkjaer (a, svincolato), Donati (d, svincolato), Barberis (c, svincolato), Mancuso (a, Palermo, p), Cragno (p, Sassuolo, p), Mazzitelli (c, Frosinone), Morosini (c, svincolato)

NAPOLI

ACQUISTI

Zanoli (d, Sampdoria, fp), Contini (p, Reggina, fp), Costa (d, Foggia, fp), Folorunsho (c, Bari, fp), Vergara (c, Reggiana, fp), Ambrosino (a, Cittadella, fp), Simoene (a, Verona, riscatto), Raspadori (a, Sassuolo, riscatto)

CESSIONI

Gollini (p, Atalanta, fp), Bereszynski (d, Sampdoria, fp), Ndombélé (c, Tottenham, fp), Kim (d, Bayern Monaco), Petagna (a, Monza), Luperto (d, Empoli)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht Francoforte), Viña (d, Bournemouth, fp), Reynolds (d, Westerloo, fp), Aouar (c, Lione), Villar (c, Getafe, fp), Shomurodov (a, Spezia, fp), Kristensen (d, Leeds), Llorente (d, Leeds)

CESSIONI

Bianda (d, svincolato), Wijnaldum (c, Psg, fp), Camara (c, Olympiakos, fp), Coric (c, svincolato), Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (a, Sassuolo), Perez (c, Vigo), Volpato (a, Sassuolo), Darboe (c, LASK)

SALERNITANA

ACQUISTI

Simy (a, Benevento, fp)., Motoc (d, Siena, fp)., De Matteis (p, Fermana, fp)., Orlando (a, Siena, fp)., Mantovani (d, Ternana, fp)., M. Coulibaly (c, Ternana, fp)., Kristoffersen (a, Virtus Verona, fp), Dia (a, Villareal, riscatto), Candreva (c, Sampdoria, riscatto), Pirola (d, Inter, riscatto), Boultam (c, Istra, fp).

CESSIONI

Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fp)., Piatek (a, Hertha Berlino, fp)., Troost-Ekong (d, Watford, fp)., Vilhena (c, Panathinaikos), Crnigoj (c, Venezia)

SASSUOLO

ACQUISTI

Turati (p, Frosinone, fp), Kyriakopoulos (d, Bologna, fp)., Pinamonti (a, Inter), Moro (a, Frosinone, fp)., Volpato (a, Roma), Missori (a, Roma), Ciervo (a, Venezia, fp)., Antiste (a, Amiens, fp)., Satalino (p, Carrarese, fp)., Ghion (c, Catanzaro, fp)., Sala (d, Palermo, fp)., Pellegrini (a, Reggiana, fp)., Mulattieri (a, Inter), Boloca (c, Frosinone), Cragno (p, Monza, p), Bajrami (c, Empoli, riscatto)

Zortea (d, Atalanta, fp), Frattesi (c, Inter), Marchizza (d, Frosinone), Turati (p, Frosinone, p), Harroui (c, Frosinone), Traoré (a, Bournemouth, riscatto), Raspadori (a, Napoli, riscatto), Romagna (d, Reggiana), Satalino (p, Reggiana), Ghion (c, Catanzaro), Ciervo (a, Sudtirol)

UDINESE

ACQUISTI

Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford, fp), Brenner (a, Cincinnati), Pereyra (c, svincolato), Quina (c, Watford), Matheus Martins (a, Watford, fp), Zagarra (c, Athletic Bilbao), Lucca (a, Ajax), Camara (c, Huddersfield Town)

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham, fp), Arslan (c, Melbourne City), Zeegelaar (d, svincolato), Nestorovski (a, svincolato), Gonzalez (a, Fc Arouca), Pereyra (c, svincolato), Martins (a, Watford), Benkovic (d, Trabzonspor)

VERONA

ACQUISTI

Amione (d, Sampdoria, fp), Gunter (d, Sampdoria, fp), Ruegg (d, Young Boys, fp), Hongla (c, Real Valladolid, fp), Praszelik (c, Cosenza, fp), Mboula (a, Maiorca), Douda (c, Colonia, riscatto), Braaf (a, Dortmund, riscatto)

CESSIONI

Gaich (a, Cska Mosca, fp), Verdi (a, Torino, fp), Sulemana (C, Cagliari), Zeefuik (d, Hertha Berlino, fp), Depaoli (d, Sampdoria, fp), Abildgaard (c, Rubin Kazan, fp), Caprari (a, Monza), Simeone (a, Napoli), Cetin (c, Ankaragugu)