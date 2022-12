Calciomercato, si lavora per Praet: contatti sull’asse Leicester-Torino

I granata pronti anche ad investire a titolo definitivo, ma a meno di dieci milioni

Alberto Giulini

Una delle piste da tenere in grande considerazione per il mercato invernale è quella che porta a Dennis Praet. La stima del Toro e soprattutto di Juric per il belga è cosa nota, così come l'interesse del giocatore stesso nel tornare a vestire la maglia granata. Vagnati ed il suo staff avevano già provato a riportare il centrocampista all'ombra della Mole nel mercato estivo, ma ad agosto il Leicester non diede il via libera alla cessione. Nel frattempo Praet ha però faticato a trovare spazio con continuità, perdendo tra l'altro la convocazione in Nazionale per il Mondiale in Qatar.

Praet spinge: vuole tornare al Toro — La volontà del giocatore è dunque chiara: tornare a vestire la maglia granata con cui tanto bene aveva fatto la passata stagione. Un interesse assolutamente ricambiato da parte del Toro, che sta fiutando l'occasione per rinforzare la rosa con un jolly di qualità. Perché Praet, oltre ad essere un giocatore dalle indiscutibili doti tecniche, garantirebbe più scelte a Juric in più di un reparto. Che il belga possa fare la differenza sulla trequarti è cosa nota e si è già visto nella passata stagione, ma il classe 1994 potrebbe rappresentare un'ottima pedina anche in mediana. Del resto lo stesso Vagnati, a settembre, aveva spiegato apertamente la volontà di riportare il belga in granata per rinforzare il centrocampo.

I contatti sull'asse Leicester-Torino — Detto della volontà del Toro e del giocatore, bisognerà ora aspettare di capire quale sia quella del Leicester. Praet è legato al club inglese fino al 30 giugno 2024 ed è tutt'altro che un titolare fisso, quindi i presupposti lascerebbero pensare ad una cessione nel mercato di gennaio. Il via libero definitivo da parte del Leicester non è però ancora arrivato e saranno dunque necessari ulteriori contatti tra le parti. Il Toro dal canto suo sarebbe pronto ad investire per portare Praet in granata a titolo definitivo, ma il prezzo dovrebbe calare notevolmente al di sotto dei dieci milioni di euro. Si continua dunque a lavorare sull'asse Torino-Leicester: i presupposti per riportare Praet in granata non mancano, ma si dovrà ancora lavorare per trovare la giusta quadra.