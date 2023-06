Calciomercato, Singo: senza rinnovo il Toro cerca l’asta. C’è la Juve e non solo

Rinnovo o cessione: verso l'addio in estate

Il discorso tecnico passa però in secondo piano in questo mercato in cui tutto o quasi dipenderà dalla situazione contrattuale di Singo. I granata non sono più intenzionati a vivere un caso analogo a quello di Belotti, quindi l'esterno sarà ceduto questa estate in caso di mancato accordo per il prolungamento. Ad oggi la soluzione più quotata appare una cessione dell'ivoriano. Singo rappresenta dunque un vero e proprio rebus di mercato in casa Toro, il giocatore gode di un certo appeal sul mercato anche perchè il Torino non può chiedere grandi cifre avendo un solo anno di contratto col giocatore, ma il club granata spera di creare una corsa al rialzo. In passato l'Inter aveva pensato all'ivoriano, su cui ora ci sono gli occhi della Juventus ma anche della Roma.