Calciomercato: Sirigu piace al Napoli, Baeten si accasa al Beerschot

Il calciomercato sta entrando nel vivo, sebbene la data di inizio ufficiale sia quella del primo luglio. Tante squadre stanno preparando la prossima stagione. Il Napoli ragiona sulla questione portieri. Ospina sembra destinato all'addio a parametro zero, e in casa azzurra l'idea è quella di rinnovare il contratto di Alex Meret e di puntare su di lui come titolare per la prossima stagione; per il ruolo di secondo portiere invece, come riportato da Sky Sport, piace l'ex granata Salvatore Sirigu, reduce dalla retrocessione con il Genoa.