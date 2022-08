Calciomercato, spunta concorrenza per Hien. Ma il Toro resta in vantaggio

I vertici degli scaligeri sono volati in Svezia: presentata un’offerta per il centrale. Ora i granata hanno fretta di chiudere

Redazione Toro News

Chiusa la trattativa per Schuurs, atteso in Italia e pronto a sostituire il buco lasciato dalla partenza di Bremer, il Toro è al lavoro per assicurarsi un altro centrale. Izzo non rientra nel progetto di Juric ed è in uscita, quindi i granata hanno individuato in Isak Hien il profilo giusto per sostituire il difensore campano.

L’offerta granata: 4 milioni di euro

Come anticipato su queste colonne, Vagnati ed il suo staff hanno seguito con grande interesse la situazione del centrale originario del Burkina Faso ma di passaporto svedese. Fisico importante abbinato a velocità ed un piede educato hanno convinto i granata a presentare un’offerta da circa 4 milioni di euro per il classe 1999 del Djurgarden. Una proposta importante e che ha permesso al Toro di passare in pole position nella trattativa per Hien, sul quale sono piombate nel frattempo diverse squadre.

Verona ma non solo: spunta concorrenza

La squadra ad aver tentato l’inserimento più deciso è il Verona, come raccontato dagli stessi dirigenti del Djurgarden. “I loro dirigenti sono arrivati in città e ci siamo incontrati” ha spiegato il ds Andersson a Sport Expressen. Sempre secondo il quotidiano, l’offerta scaligera sarebbe di circa 2,8 milioni più 1,2 di bonus. I granata restano comunque in vantaggio, forti di un accordo totale con il giocatore (pronto contratto fino al 2026) e di una trattativa in fase avanzata con il club. Ma il Verona prova ad inserirsi mettendo ulteriore fretta al Toro, chiamato ad evitare la beffa dato che nel frattempo anche Besiktas e Cremonese risultano seguire con grande interesse il giocatore.