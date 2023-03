Calciomercato, spunta una pretendente per Singo: c’è la Roma sull’esterno

Gli occhi della Roma si sono posati su Wilfried Singo. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo elemento per la corsia di destra, dato che Karsdorp ha le valigie in mano. Come riportato dal Corriere dello Sport, i capitolini stanno seguendo con grande interesse la situazione dell'esterno ivoriano. Il classe 2000 è un profilo che gode del gradimento di Mourinho e che già nel mercato di gennaio era stato cercato dalla Roma. In quell'occasione proprio Karsdorp stava vivendo una situazione da separato in casa, ma l'olandese non trovò squadra e quindi la pista Singo-Roma non entrò mai nel vivo.