Calciomercato, su Jesus Vazquez non c’è solo il Torino. E Gattuso…

Sono molti i club che hanno messo il mirino sul giovane esterno spagnolo e Gattuso non chiude ad una sua possibile partenza

Federico De Milano

Già nei giorni scorsi qui sulle colonne di Toro News è stata data la notizia dell'interessamento del Torino per Jesus Vazquez. Il giovane esterno spagnolo è considerato uno dei profili più interessanti di tutto il panorama calcistico iberico per quanto riguarda quella zona del campo. Nel Valencia però fino a questo momento non è riuscito a trovare grande spazio, motivo per il quale potrebbe partire a gennaio e la dirigenza granata ha messo il suo nome sul taccuino.

Le parole di Gattuso non chiudono ad un addio di Jesus Vazquez al Valencia — In una recente intervista il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, non ha chiuso ad un possibile addio del giovane esterno: "Abbiamo parlato con il club e nel caso continueremo come nei mesi scorsi. È un ragazzo giovane, del 2003 e deve giocare. A gennaio avremo molte partite, in cinque mesi giocheremo 24 partite di campionato". L'allenatore azzurro non ha quindi nascosto la necessità che ha il ragazzo di mettere minuti nelle gambe. Per Vazquez sarebbe deleterio perdere quasi del tutto un'intera stagione in così giovane età, passando la maggior parte del tempo in panchina a guardare i compagni. Il Torino si è mosso per tempo osservando il ragazzo e sondando il terreno anche grazie ad Emiliano Moretti, uno che il Valencia lo conosce bene. La società granata però non è l'unica interessata a mettere sotto contratto l'esterno mancino spagnolo.

In Spagna assicurano: "Il Getafe in vantaggio su Jesus Vazquez" — Il Torino è interessato a Vazquez che però ha già attirato su di sé le sirene di molte altre squadre in giro per l'Europa. Il classe 2003 rappresenta infatti un obiettivo per molti club data la sua capacità di essere impiegato su entrambe le fasce. Il fatto che nel Valencia non goda del ruolo di titolare ne fanno anche un punto a favore di una squadra che vorrà provare a strapparlo ai valenciani. I giornali e i media spagnoli assicurano poi che nelle ultime ore si è mosso con forza anche il Getafe per provare a firmare Vazquez. Secondo quando affermato nel paese iberico sembra che il Getafe al momento sia in pole position in questa corsa, trovandosi in vantaggio su tutta la concorrenza. Il Torino è avvisato, la concorrenza non è poca e c'è bisogno di fare in fretta se i granata vorranno portare il giovane esterno in Italia.