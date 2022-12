Calciomercato Torino, ag. Berisha: “Sorpresi dal poco spazio in granata”

La sessione invernale del calciomercato sta per avvicinarsi, e come il ds Vagnati pensa al bene e al futuro della squadra, anche i singoli giocatori pensano al proprio futuro: in particolare, il portiere granata Etrit Berisha, con il contratto in scadenza a giugno del 2024, si è ritrovato nuovamente a fare il secondo dopo che la scorsa stagione aveva risalito le gerarchie di Juric, e con il suo agente sta pensando ad un eventuale spostamento per ritrovare quello spazio che nel Torino è un po' venuto a mancare. Tra le squadre interessate, spicca in particolar modo - come conferma l'agente dell'albanese - la Salernitana, che dopo l'infortunio di Ospina deve trovare delle riserve: "Non nascondo che visto anche l'infortunio di Sepe, che non si risolverà in tempi brevissimi, la Salernitana - riporta TMW - sta cercando in quel ruolo e il suo potrebbe essere il profilo giusto perché è un portiere molto affidabile, è un ragazzo serio. Chiaramente Sepe sta facendo molto bene, quindi poi non so cosa succederebbe quando tornerà disponibile".