Calciomercato Torino, agente Bremer in Italia: si accelera per la cessione all’Inter

L'agente di Gleison Bremer è in Italia: presto potrebbe diventare un giocatore dell'Inter

Redazione Toro News

Potrebbero essere i giorni decisivi per il passaggio di Gleison Bremer all’Inter. Come riporta il cronista brasiliano Andersinho Marques, infatti, l’agente brasiliano del giocatore è in arrivo in queste ore a Malpensa. Un chiaro segnale del fatto che si sta per giungere al momento chiave per decidere il futuro del difensore brasiliano.

La società in prima fila per aggiudicarsi il giocatore è sempre l’Inter, che da mesi ha incassato il sì del giocatore. L’incastro è chiaro da tempo: l’Inter dovrebbe cedere Milan Skriniar al PSG e poi fiondarsi per sostituirlo sul brasiliano, che in questi giorni si sta regolarmente allenando al Filadelfia in attesa di sviluppi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è atteso a breve il rilancio del PSG per Skriniar: la società parigina è pronta a mettere sul piatto 70 milioni. Da qui le risorse necessarie all’Inter per staccare l’assegno giusto in grado di convincere il Torino a far partire il proprio pezzo pregiato.