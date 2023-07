Calciomercato Torino, Akhalaia verso l’Hesperange a titolo definitivo

L'ultima annata per Lado Akhalia non è stata affatto semplice con il giocatore che ha cambiato due squadre in prestito nel giro di dodici mesi. Dopo una prima metà di stagione in Belgio con il Virton, il centravanti moldavo a gennaio è passato - sempre in prestito - all'Hesperange. In Lussemburgo Akhalaia ha poi giocato la seconda parte di stagione ma potrebbe anche tornarci a breve in vista del prossimo campionato. Secondo quanto raccolto da Toro News, infatti, l'attaccante classe 2002 è al centro di una trattativa tra il Toro e l'Hesperange ma questa volta sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La società granata vorrebbe però mantenere il controllo sul giocatore e per questo sta inserendo nell'affare una clausola per un eventuale futuro riacquisto di Akhalaia.