Calciomercato Torino, avanti per Lovato. Zima, c’è distanza con l’Amburgo

Calciomercato Torino, avanti con Lovato: le ultime

Il Torino sembrerebbe intenzionato a voler chiudere per Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000 attualmente alla Salernitana. Il club granata sta valutando come muoversi e la tipologia migliore di trasferimento da poter attuare. L'operazione potrebbe chiudersi anche optando per la formula del prestito. L'arrivo di Lovato resta ad ogni modo collegato alla cessione di Zima, il cui futuro invece al momento resta da decifrare. Il centrale ceco piace in Germania, nello specifico all'Amburgo, ma c'è ancora distanza tra le parti. I prossimi giorni dunque saranno cruciali per capire come i due fronti possano essere risolti.