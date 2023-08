Calciomercato Torino, Berisha ad un passo dall’Empoli

L'Empoli sarebbe molto vicino ad Etrit Berisha. Il portiere di proprietà del Torino - ormai fuori dal progetto di Juric - è in uscita ed il club toscano potrebbe portarlo alla corte di Paolo Zanetti in queste ore. In seguito all'infortunio di Caprile (l'estremo difensore potrebbe stare fuori circa un mese e mezzo), l'Empoli vuole ingaggiare un nuovo portiere e Berisha attualmente è il favorito: tra i nomi presi in considerazione dal club toscano ci sono anche Dragowski dello Spezia e Scuffet del Cagliari.