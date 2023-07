Calciomercato Torino, Caccavo in prestito: su di lui c’è la Pergolettese

Il Torino, oltre a muoversi sul mercato in entrata, sta programmando anche alcune uscite utili a rendere più snella la rosa della prima squadra e della formazione Primavera. Un giocatore che sembra essere vicino all'uscita è Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 che nell'ultima stagione ha segnato 8 gol e fornito 3 assist in 26 presenze totali con la maglia della Primavera. Secondo quanto appreso da Toro News, il centravanti granata è vicino a salutare il Piemonte per trasferirsi in prestito. Su di lui è vigile la Pergolettese che è pronta ad accogliere Caccavo tra le proprie fila per il prossimo campionato di Serie C. La prossima settimana verranno definiti i dettagli per la formalizzazione di questa operazione.