Calciomercato Torino, con la Primavera c’è Marco Curic: ecco chi è

Il giovane difensore è pronto ad aggregarsi alla squadra Primavera

Non solo Thibo Baeten: per il Torino c'è in vista un altro giovane innesto dall'estero. Si tratta del difensore centrale svizzero-croato classe 2003 Marco Curic, pronto ad aggregarsi alla formazione Primavera che inizia oggi la sua stagione. Curic, nazionale Under 18 della Croazia, è cresciuto nello Zurigo e non ha rinnovato l'accordo con la società elvetica. Curic sta effettuando in queste ore le visite mediche presso lo stadio Olimpico "Grande Torino" e poi si unirà alla squadra di Federico Coppitelli. Se non ci saranno ostacoli di carattere burocratico, potrebbe essere lui il difensore centrale che la Primavera cerca per completare il reparto.