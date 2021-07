Calciomercato Torino, occhi in Olanda: piace Baeten del NEC Nijmegen

Il giovane piace ai granata e ha già una buona esperienza tra i professionisti

Il Torino mette nel mirino Thibo Baeten, attaccante mancino classe 2002 del NEC Nijmegen Keuken Kampioen Divisie. Il giocatore è seguito dai granata che starebbero puntando un giovane profilo. Baeten ha anche una discreta esperienza pur essendo giovanissimo, visto che l'anno scorso aveva iniziato la stagione al Bruges da titolare (15 presenze e 6 gol) e poi a gennaio il trasferimento al NEC, dove però è stato una riserva. Nei pochi minuti a sua disposizione è comunque riuscito a segnare un gol. Nel marzo 2019 si era messo in luce al Torneo di Viareggio, dove aveva segnato 3 reti in 4 partite. Il ragazzo è anche un nazionale belga, avendo fatto tutta la trafila.

Secondo Medhiahuis, testata belga, il Torino sarebbe vicino all'attaccante, sul quale in passato c'è stata anche la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da ToroNews l'interesse per il giocatore è concreto e piace molto ai granata, che potrebbero assicurarsi così un profilo giovane, ma con già un buon numero di partite tra i professionisti. Baeten potrebbe essere preso anche come fuoriquota per la Primavera di Coppitelli.