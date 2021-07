Pjaca e quella voglia di riscatto: pregi e difetti dell’ultimo obiettivo del Toro

L'esterno croato ha avuto tanti problemi negli ultimi anni ed è ancora alla ricerca della definitiva consacrazione

Federico De Milano

L'ultima pista concreta di mercato per il Torino porta al nome di Marko Pjaca, versatile attaccante croato classe 1995. Si tratta di un giocatore che ha avuto diversi problemi fisici durante la sua carriera ma che possiede un talento evidente e che ha spinto molti a predire una grande carriera per lui. Aspettative che Pjaca ha ripagato fino a un certo punto, probabilmente proprio per gli infortuni che ha patito. Il suo eventuale acquisto non andrebbe certamente annoverato in una lista di colpi che forniscono certezze e garanzie ma potrebbe rivelarsi una risorsa importante per il Torino.

CARRIERA - Pjaca sbarcò nell'estate del 2016 alla Juventus dopo che i bianconeri riuscirono a sconfiggere la concorrenza del Milan a suon di milioni. Arrivato dalla Dinamo Zagabria seguito da voci che lo dipingevano come un ottimo giocatore per la giovane età, con la maglia della Juventus non è mai riuscito a mostrare il meglio anche a causa di seri problemi fisici. Nel 2017 infatti subì un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che lo tenne fuori dai campi di gioco per sette mesi. Nel 2019 poi quando vestiva la maglia della Fiorentina ebbe lo stesso problema all'altro ginocchio con relativo lunghissimo stop. La Juventus ha già ceduto Pjaca in prestito 4 volte, il croato in ordine cronologico ha indossato le divise di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e nell'ultima stagione quella del Genoa che è stata l'esperienza più positiva per lui da quando è arrivato in Italia. Un motivo di vanto per lui è senza dubbio il fatto di essere vice campione del mondo in carica considerato che faceva parte della rosa della nazionale croata finalista ai mondiali 2018.

OCCASIONE - La scorsa buona annata vissuta in Liguria può far sperare che per lui il peggio sia passato e che ora possa riprendersi in mano con decisione la sua carriera. Il nuovo allenatore del Toro Juric è un suo connazionale e per questa ragione lo conosce bene. In caso di un arrivo di Pjaca in granata questa conoscenza potrebbe essere di aiuto per l'ala croata. Il Torino, in un mercato in cui stanno girando pochi soldi, è alla ricerca di occasioni che possano servire per completare la rosa. Pjaca potrebbe essere uno dei profili più adatti a questa ricerca e potrebbe rivelarsi anche una sorpresa se venissero confermate quelle prestazioni in crescita messe in mostra nel Genoa. Juric è un allenatore bravo a rivitalizzare giocatori in difficoltà e se la trattativa tra Torino e Juventus si concludesse positivamente potrebbe contare su un giocatore abile a muoversi alle spalle della prima punta e dunque perfetto per il 3-4-2-1 che si è visto nelle prime amichevoli dei granata.