Scambio di posizioni e catene sulle fasce: le prime idee del Torino di Juric

I braccetti spingono con costanza, trequartisti e centrocampisti si scambiano per togliere punti di riferimento: il croato si concentra sui movimenti senza palla

MOVIMENTI - Innanzitutto sarà un Torino costruito sulle catene. Il 3-4-2-1 di partenza è solamente una traccia da seguire. In realtà i difensori in fase di possesso sono principalmente due. Per poter creare spazio in avanti sono fondamentali i braccetti, che accompagnano spesso i difensori a destra e a sinistra si staccano quando l'azione si svolge dal loro lato, vanno al cross o a liberare uno spazio al compagno. Contro il Brixen l'esempio lampante è il gol di Zaza, arrivato grazie al movimento di Celesia che ha poi servito al lucano una palla al bacio in mezzo. A coprire l'eventuale ripartenza avversaria ci pensa principalmente Mandragora, con coperture preventive o abbassandosi in mezzo ai due difensori rimasti. L'altro centrocampista ha invece un compito completamente diverso. Prendendo i titolari contro il Brixen, Linetty e Lukic - partiti rispettivamente come trequartista e centrocampista - si sono spesso scambiati di posizione, così da togliere punti di riferimento agli avversari. I movimenti sicuramente sono ancora da oliare, ma l'idea in campo si è vista.