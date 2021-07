Torino, Juric alla Gasperini in fase offensiva: “Voglio 4 o 5 giocatori in area”

I movimenti erano una caratteristica del suo Verona e il croato l'ha ereditato da Gasperini

Si è concluso l'allenamento mattutino al Mulin da Coi, per il Torino è il decimo giorno di ritiro. Ivan Juric si è concentrato sulla tattica, cercando di perfezionare i movimenti offensivi in vista dell'amichevole contro il Bochum di domani, il primo vero test da quando è arrivato l'allenatore croato. In conferenza stampa Cristian Ansaldi ha sottolineato l'importanza di dover imparare in fretta i dettami di Juric, così da poter iniziare al meglio il campionato.