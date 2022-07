Calciomercato, Torino con le mani su Brian Bayeye del Catanzaro

Il Torino è pronto a effettuare una scommessa a costi contenuti per un ragazzo che si è messo in evidenza in Serie C. Si tratta di Brian Bayeye, esterno destro del Catanzaro di nazionalità francese ma con origini congolesi. Per Bayeye, reduce da una stagione in cui ha raccolto 30 presenze e 7 assist in tutte le competizioni nella terza serie italiana, esiste una trattativa per un trasferimento a titolo definitivo che, secondo quanto raccolto da Toro News, è alle battute finali: il ragazzo è pronto a presentarsi in città già lunedì 4 luglio per le visite mediche a cui dovrebbero seguire le firme sui contratti.