Calciomercato Torino, cresce l’ipotesi prestito per Seck: tante squadre interessate

Ad un anno di distanza dal suo arrivo, Demba Seck non è riuscito ad emergere e ad affermarsi nel Torino di Ivan Juric, il quale lo schiera con il contagocce e, al momento, sulla trequarti lo ritiene la quinta scelta. Anche Karamoh, infatti, arrivato dal Parma non in perfette condizioni nella scorsa estate, sembra ormai averlo superato nelle gerarchie. Inoltre, considerata la concorrenza nel ruolo di giocatori di caratura elevata come Vlasic, Radonjic e Miranchuk, e dell'interesse granata per Praet, gli spazi per Seck sono ridotti al minimo.