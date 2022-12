Calciomercato Torino, nessuna novità su Lukic: il serbo si guarda intorno

Il destino di Sasa Lukic rimane uno dei principali quesiti legati alla prossima sessione di calciomercato del Torino. Non si sono ancora registrate particolari novità dal momento del suo ritorno alla corte di Juric post Mondiale in Qatar. Il numero 10 granata si sarà già certamente confrontato con il suo allenatore dal momento che lo stima molto e gradirebbe poter contare su di lui a lungo. Il 2 gennaio si aprirà però una finestra di mercato che potrebbe portare ad altri scenari.

Fase di stallo sul fronte Lukic: il rinnovo è ancora sul tavolo

Il Torino non ha ancora chiuso la porta al centrocampista serbo e una sua permanenza è una strada che non va preclusa a priori. La società gli ha offerto da tempo un rinnovo di contratto con aumento dell'ingaggio ma Lukic non ha ancora accettato. La mancanza della firma sul nuovo contratto potrebbe significare che il giocatore in questo momento si stia guardando intorno per valutare possibili nuovi lidi. La scadenza dell'attuale accordo è fissata al 30 giugno 2024 e ciò impedisce al Toro di poter fare progetti a lungo termine con il suo numero 10. La società dovrà quindi cercare di convincere la mezzala serba della bontà del proprio progetto ma senza dilungarsi troppo. A novembre alcune dichiarazioni di Lukic avevano però fatto pensare ad una sua volontà di cambiare aria. Ad oggi è quindi ancora tutto in stand-by ma nelle prossime settimane dovrà essere fatta chiarezza sul futuro di uno dei calciatori più importanti presenti nella rosa granata.