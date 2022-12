Torino, Bayeye molto richiesto in Serie B: sull’esterno c’è anche la Reggina

Il futuro di Brian Bayeye sembra essere sempre più lontano da Torino. L'esterno francese, cresciuto nel Troyes e arrivato sotto la Mole dal Catanzaro nel mercato estivo, fin qui non è mai stato impiegato dal tecnico Ivan Juric, che lo ha giudicato ancora troppo acerbo: per questo una eventuale cessione in prestito potrebbe essere importante per rilanciarlo e fargli mettere minuti nelle gambe. Il classe 2000 ha molto mercato in Serie B, e oltre a Frosinone e Modena alla lista delle pretendenti si aggiunge anche la Reggina: gli amaranto di Filippo Inzaghi accoglierebbero volentieri tra le loro fila Bayeye, in cerca del giusto contesto per crescere e fare esperienza. La formula, come detto, dovrebbe essere quella del prestito, e sarebbero già in corso i dialoghi e le valutazioni con l'entourage del giocatore.