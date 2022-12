Toro, riecco il miglior Radonjic: contro avversari abbordabili sa fare la differenza

A Monza Nemanja Radonjic si è rivelato di nuovo un giocatore letale contro le "piccole", definendo come tali le squadre attualmente in lotta per la salvezza o comunque quelle con una qualità media inferiore a quella del Torino. Il serbo, quando non incontra difendenti di alto livello, sa essere decisivo con la sua velocità e i suoi dribbling nel determinare a favore dei granata il risultato. E non è la prima volta che accade: il numero 49 ha segnato due reti in Serie A, proprio contro la Cremonese e la Sampdoria, cioè due squadre attualmente in zona retrocessione, senza dimenticare la saetta in Coppa Italia contro il Cittadella (Serie B). Radonjic prende per mano il Toro quando i ragazzi di Juric non riescono a trovare la giocata o l’ultimo passaggio decisivo contro squadre arroccate nella propria trequarti. Lui è eccezionale nel creare superiorità numerica e quindi nel regalare occasioni per andare a rete. L'obiettivo per la seconda parte della stagione sarà ripetere con continuità questa bella abitudine e tentare di portarla anche in match con avversari più probanti: al Mondiale in Qatar non ci è riuscito, risultando incolore nei suoi ingressi a gara in corso contro Brasile, Camerun e Svizzera.