Calciomercato Torino, da Becão a Mustafi: i nomi per la caccia al difensore

Oltre al centrale dell'Udinese e all'ex Arsenal, nel mirino dei granata ci sono anche Walukiewicz e Gigot

LA SITUAZIONE - I sardi per il centrale polacco, infatti, hanno chiesto in cambio Armando Izzo. L'ex Genoa appariva fino a poco tempo fa un caposaldo del Torino, ma non è da escludere che possa rientrare nelle dinamiche di mercato. Questa possibilità aprirebbe a uno scenario diverso, visto che i granata a quel punto non cercherebbero un solo difensore, ma due. Altra situazione di scambio possibile è quella con l'Udinese tra Becão e Lyanco. Il brasiliano continua a essere in uscita, quindi se lo scambio dovesse andare in porto non porterebbe i granata a cercare un altro centrale. Il nome meno caldo (per la difficoltà della trattativa) al momento pare essere Mustafi. L'ex Arsenal (sondato anche da Genoa e Napoli in passato) è uno svincolato di lusso e ha diverse richieste, quindi potrebbe avere pretese importanti per l'ingaggio. Su Gigot, 27enne francese che milita nel 2018 dallo Spartak Mosca, il discorso è diverso. Lo Spartak chiede ai granata una cifra relativamente bassa (tra i 3 e i 4 milioni) perché il giocatore è in scadenza 2022 e per questo è una scelta possibile.