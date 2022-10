Calciomercato Torino, da Firenze: “Sondaggio granata per Niccolò Pierozzi”

Che manchi ancora un po’ di tempo alla sessione invernale del calciomercato è un dato di fatto, ma parecchie squadre si stanno già muovendo per cercare dei possibili nuovi rinforzi. Tra queste - stando a quanto riportato da firenzeviola.it, in quanto il ragazzo è un giocatore della scuola calcio della Fiorentina- spunta il Torino di Ivan Juric, che sembrerebbe aver adocchiato un giovane della Reggina: si tratta di Niccolò Pierozzi, classe 2001. Il terzino destro della squadra allenata da Pippo Inzaghi sta facendo bene in Serie B, tant’è che nelle prime 7 partite di campionato ha sempre trovato un posto da titolare, trovando anche un gol e un assist. Pierozzi attualmente ha un contratto in scadenza nel 2024, e difficilmente lascerà la Reggina quest'anno, ma il Torino rimane comunque in agguato è pronto ad eventuali sviluppi in ottica futura.