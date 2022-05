Calciomercato Torino, dalla Francia: “Paris Saint Germain su Bremer”

Secondo L'Equipe, Leonardo avrebbe già avviato i contatti con il club granata per portare il brasiliano sotto la Tour Eiffel

Spunta una nuova pretendente per Gleison Bremer . Secondo l’indiscrezione di RMC Sport, anche il Paris Saint Germain starebbe seguendo con grande interesse la situazione del centrale brasiliano. Il club francese è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo e nei radar di Leonardo ci sarebbe proprio il giocatore del Toro. Secondo L'Equipe, il club parigino avrebbe già allacciato i contatti con i granata per imbastire una trattativa.

Si allunga dunque la lista delle squadre interessate a Bremer, su cui hanno già posato gli occhi le migliori squadre d’Italia e d’Europa. Negli ultimi giorni dall’Inghilterra era giunta la notizia dell’interesse del Leicester, disposto a mettere sul piatto il cartellino di Dennis Praet pur di assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Per il Toro si prospetta dunque un mercato in cui le offerte non mancheranno per quello che in questo momento è il vero pezzo pregiato della rosa, con la possibilità di scatenare un’asta internazionale.