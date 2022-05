Calciomercato Torino, in Inghilterra: “Leicester, Praet sul piatto per Bremer”

Il club inglese negli ultimi giorni ha mostrato un grande interesse per il difensore brasiliano e per abbassare le pretese del club granata è pronto ad offrire il cartellino di Praet

Anche il Leicester si inserisce alla corsa per Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Sun, che conferma e approfondisce un'indiscrezione lanciata negli scorsi giorni dal Telegraph, "le Foxes negli ultimi giorni hanno intensificato i rapporti con il club granata per strappare il difensore brasiliano del Torino. Il piano del Leicester sarebbe quello di offrire ai granata il cartellino di Dennis Praet per abbassare le pretese del club granata". Il Sun sostiene che "i dirigenti del Leicester si sono incontrati con le loro controparti del Torino mentre erano in Italia questa settimana in occasione della semifinale di Conference League con la Roma". E non solo: "Alcuni osservatori - continua il media inglese - erano presenti a Torino anche in occasione del match con il Napoli andato in scena sabato pomeriggio".