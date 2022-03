Torino, Vagnati prova a prolungare il prestito di Praet dal Leicester

Il giocatore belga fermato a febbraio dalla rottura del quinto metatarso dovrebbe tornare in campo a maggio e i granata lo vogliono con loro anche per la prossima stagione

L'importanza di Dennis Praet per il Torino è sempre stata palese. Il belga giorno dopo giorno è diventato un elemento chiave per la squadra di Ivan Juric, che infatti guarda a caso da quando ha perso l'ex Leicester per infortunio non è più riuscita a vincere. Sconfitte o pareggi non sempre arrivati per la sua assenza, ma la lontananza dal campo di gioco di Praet è pesata. Anche per questo motivo Davide Vagnati è al lavoro per provare a garantire la sua presenza anche per la prossima stagione. Il belga è al Toro in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni. Se la cifra da un lato è molto elevata, dall'altra il dirigente granata è al lavoro per trovare l'altra pista percorribile.