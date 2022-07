Calciomercato Torino, dalla Turchia: occhi puntati sul giovane Emirhan Ilkhan

Secondo quanto riferito dalla Turchia, il giovane centrocampista classe 2004 di proprietà del Besiktas, Emirhan Ilkhan è entrato nel mirino dei granata. La notizia è stata riportata dal giornalista Sercan Dikme del media turco A Spor. Ilkhan ha una clausola rescissoria pari a 4,5 milioni di euro secondo quanto viene riferito da queste fonti. Il Torino sembra essere disposto a pagare questa cifra e se il ragazzo vorrà trasferirsi in Italia l'affare potrebbe concludersi a breve. Ilkhan, seppur giovanissimo, conta già 11 presenze in prima squadra e soprattutto un gol nel massimo campionato turco. In patria è considerato come uno dei migliori prospetti per il futuro del calcio turco e da qui la clausola rescissoria alta considerando la sua età. Una clausola che appunto secondo i media turchi il Torino sarebbe disposto a pagare.