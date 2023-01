Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Fulham interessato a Lukic”

Lukic potrebbe lasciare il Torino per approdare a Londra: su di lui il Fulham

Redazione Toro News

Sasa Lukic via dal Torino in questi ultimi giorni di mercato invernale? Lo scenario a sorpresa potrebbe concretizzarsi secondo quanto riportato da The Athletic. Il centrocampista serbo sarebbe infatti nel mirino del Fulham, determinato a rinforzare il centrocampo con una pedina in più a gennaio. Il primo obiettivo sarebbe Doucoure dell'Everton, ma secondo quanto riporta il media inglese l'elevato ingaggio rappresenta un ostacolo forse insormontabile.

Lukic-Fulham, c'è l'interesse — Ecco dunque che il mirino del Fulham si può spostare verso il Torino e in particolare su Lukic, che col Torino ha un contratto sino al 2024. Il tema relativo al suo rinnovo è in ballo da mesi, in estate ha portato a uno strappo violento, col giocatore che disertò la prima di campionato; poi i rapporti si sono ricuciti ma il giocatore ha perso la fascia di capitano e al momento non ci sono novità di sorta sul prolungamento. Al momento non si parla di offerte concrete da parte del Fulham, ma solo di contatti esplorativi.

Lukic in bilico, la posizione del Torino — Se arrivasse un'offerta concreta, non si può escludere che il Torino possa aprire alla partenza del numero 10. Da un lato come noto è aperta una trattativa importante in entrata per un altro centrocampista, Ivan Ilic dal Verona; dall'altro il contratto che si avvicina alla scadenza e lo stallo sul rinnovo suggerirebbero di ascoltare eccome eventuali offerte che però dovrebbero essere significative visto il rilevante peso che ha Lukic all'interno dei meccanismi granata.