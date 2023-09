Ali Dembelé lascia la Primavera granata. Il terzino destro, classe 2004, è stato uno dei protagonisti della prima stagione di Scurto sulla panchina del Torino e ha firmato con il club granata il primo contratto da professionista. Ora, come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver esordito da titolare nella prima gara in Primavera 1 della stagione 2023-2024 si aggregherà al Venezia per fare esperienza tra i professionisti.