Calciomercato Torino, è fatta per Emirhan Ilkhan: le ultime

Dopo Lazaro e Miranchuk, il Torino si prepara a chiudere anche il colpo Emirhan Ilkhan. Il giovane centrocampista turco (QUI per leggere il suo profilo), classe 2004, è rientrato negli interessi dei granata, decisi a pagare al Besiktas la clausola rescissoria di 4.5 milioni per portarlo in Italia. A quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Ilkhan è atteso in Italia già mercoledì 3 agosto per sottoporsi successivamente alle visite mediche. Al momento si starebbe svolgendo lo scambio di documenti con il Besiktas per formalizzare il trasferimento.